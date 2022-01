La Corte Suprema Usa boccia l’obbligo di vaccino anti Covid nelle grandi aziende I giudici dell’Alta Corte bocciano uno dei pilastri della politica di Biden nella lotta alla pandemia. Secondo quanto stabilito l’amministrazione non ha il potere di imporre l’obbligo di vaccino anti Covid per le grandi aziende, senza l’autorizzazione del Congresso.

A cura di Biagio Chiariello

La Corte Suprema USA ha bocciato l'obbligo vaccinale per il Covid-19 voluto dal presidente Joe Biden per i dipendenti delle aziende private più grandi (quelle con oltre cento dipendenti). Più di 80 milioni di persone sarebbero state interessate. Secondo i giudici dell'Alta corte – che hanno invece dato l'okay alla l'obbligo vaccinale per la maggior parte degli operatori sanitari, pur prevedendo esenzioni mediche e religiose – la Casa Bianca non ha il potere di imporre un tale requisito per le grandi aziende, senza l'autorizzazione del Congresso.

Esultano i repubblicani

La decisione segna una vittoria per ventisei aziende sanitarie e per i ventisette Stati a guida repubblicana che si erano opposti al provvedimento. Negli USA, dove sono morte più di 840mila persone a causa del Covid, solo il 63 per cento del Paese risulta pienamente vaccinato, e di questi solo il 37 ha ricevuto la dose booster.

Obbligo vaccino nelle grandi aziende private USA

In base al piano del presidente Usa, tutte le aziende con più di 100 lavoratori devono richiedere la completa immunizzazione ai dipendenti o farli sottoporre a tampone settimanale. Il provvedimento ha suscitato proteste e perplessità anche e soprattutto perché nel Paese delle libertà individuali per eccellenza, tutto ciò che viene imposto dal potere centrale non è visto con favore. I giudici della Suprema Corte, con la loro decisione, hanno di fatto dato ragione a chi sostiene che la norma violi la Costituzione e limiti la libertà individuale. Biden aveva già imposto l'obbligo di vaccinazione a tutti i dipendenti federali e a quelli di tutte le aziende che lavorano come contractor col governo federale.