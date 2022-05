La Bielorussia lancia esercitazioni militari lampo su larga scala “Le esercitazioni militari non rappresentano una minaccia per i Paesi vicini” si affrettato a dichiarare il ministero della Difesa bielorusso ma la mossa rischia di aumentare le tensioni in Ucraina.

A cura di Antonio Palma

La Bielorussia nelle scorse ore ha mobilitato i suoi reparti militari e le truppe iniziando improvvise esercitazioni su larga scala per testare la loro prontezza al combattimento. L’esercitazione, non annunciata in anticipo, ha lo scopo dichiarato di voler testare la capacità di combattimento delle forze e la prontezza della riposta delle forze armate bielorusse in caso di necessità. Ad annunciarlo è stato lo stesso governo di Minsk. Nonostante le rassicurazioni delle autorità locali, la mossa rischia di aumentare le tensioni nell’area dopo l’invasione russa e la guerra in Ucraina e gettare altra benzina sul fuoco. "Si prevede di spostare una notevole quantità di equipaggiamento" ma "le esercitazioni non rappresentano una minaccia per i Paesi vicini o per la comunità europea in generale" si affrettato a dichiarare il ministero della Difesa bielorusso, ma la notizia ha già creato malumori a Kiev dove ritengono sempre probabile un coinvolgimento diretto delle truppe di Minsk nel conflitto dopo le pesanti perdite subite dall’esercito russo sul campo.

In una nota rivolta alla popolazione, il ministero ha spiegato che l'esercitazione prevede un movimento di truppe molto consistente che porterà disagi alla circolazione. "Si prevede che l’esercitazione di preparazione al combattimento coinvolgerà un numero significativo di veicoli militari, che possono rallentare il traffico sulle strade pubbliche", ha affermato il ministero della difesa bielorusso. L’esercitazione di terra però è solo l’ultimo dei movimenti delle forze armate bielorusse per le quali in un primo momento si era temuto un intervento diretto nella Guerra quando la Russia ha usato il Paese come base per attaccare l’Ucraina da Nord, in particolare Kiev, prima di ritirarsi e concentrarsi a sud e a est. La scorsa settimana infatti è avvenuta un’altra esercitazione che però ha coinvolto l’aviazione con manovre congiunte con l’esercito russo.

Lo stesso presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, aveva spiegato che la cooperazione militare e il coordinamento nella strategia e capacità e pianificazione della difesa bielorussa con la Russia sarebbero diventati sempre più stretti. Prima delle esercitazioni di oggi, Lukashenko ha avuto nelle scorse ore un nuovo colloquio telefonico con il presidente russo Putin proprio per discutere della guerra in Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin e quello bielorusso Alexander Lukashenko "hanno discusso telefonicamente della situazione nel contesto dell'operazione militare speciale in corso per proteggere il Donbass" riferisce il Cremlino in una nota, secondo quanto riporta l'agenzia Ria Novosti.