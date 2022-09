Killer entra in casa dalla finestra e spara: tre fratelli morti nella strage Tre fratelli di 18 e 8 anni sono stati uccisi nella loro abitazione di Tallaght (Dublino) durante la notte. Il killer, un ragazzo di appena 20 anni, è stato arrestato dalle autorità.

Chelsea (la prima a sinistra), il gemello Christy e la sorella maggiore Lisa, foto da Facebook

I tre fratelli Lisa Cash, Christy e Chelsea Cawley sono stati uccisi nella serata tra domenica 4 settembre e lunedì 5 nella loro abitazione di Tallaght, Dublino. Le vittime, una ragazza di 18 anni e due bimbi di 8, sarebbero state uccise a colpi di arma da fuoco da un 20enne che è stato poi individuato e arrestato dalle autorità.

Secondo quanto reso noto, la madre dei bambini era in casa al momento dell'omicidio ma non è rimasta ferita. La donna, sconvolta da quanto visto, è stata comunque trasportata in ospedale per tutte le cure del caso.

Nella sparatoria sarebbe rimasto coinvolto anche un altro ragazzino di 14 anni che fortunatamente è stato affidato alle cure dei medici. L'adolescente, fratello delle vittime, ha raccontato alle forze dell'ordine di essersi affacciato dopo aver udito gli spari nelle prime ore della mattina.

Lisa Cash, foto da Facebook

La sua testimonianza sarà fondamentale per capire cosa sia accaduto nella notte tra domenica e lunedì. Il 20enne arrestato per il delitto non ha ancora fornito un movente per quanto fatto.

Gli inquirenti ritengono che il killer conoscesse la madre dei bambini uccisi e che abbia agito per vendetta. Il 20enne sarebbe riuscito a introdursi in casa rompendo la finestra di una delle camere da letto.

Gli agenti sono intervenuti sollecitati dai residenti del quartiere. Tutti sono sconvolti da quanto avvenuto. "Si tratta di un trauma – hanno dichiarato alcuni poliziotti alla stampa estera -. Ci stiamo assicurando di poter fornire tutto il supporto del caso ai cittadini e ai familiari di questi tre bimbi. Le persone non vogliono neanche uscire di casa".

I due gemelli di 8 anni

La villetta nella quale si è verificato l'omicidio è ora sotto sequestro e sarà sottoposta agli accertamenti della polizia scientifica che nelle prossime ore cercherà di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. L'area è stata transennata e non sarà accessibile ai civili.