Jamie Cail, giallo sulla morte della ex nuotatrice: la scoperta choc del marito in casa Jamie Cail attualmente lavorava in una caffetteria locale nelle Isole Vergini americane. Negli anni Novanta aveva vinto diverse medaglie con la squadra USA.

A cura di Biagio Chiariello

Jamie Cail, ex-campionessa di nuoto americana è stata trovata senza vita nel suo appartamento ale Isole Vergini. La terribile scoperta è stata fatta dal compagno, di rientro a casa dopo una serata al bar. Stando a quel che riportano i media locali, incluso 7news.com.au, l'uomo l’avrebbe subito portata con l'aiuto di un amico alla Myrah Keating-Smith Clinic.

Qui la 42enne è stata sottoposta a rianimazione cardiopolmonare, ma per lei non c’è stato più niente da fare. Pare che la donna soffrisse di un disturbo non ancora specificato.

Cail, originaria di Claremont, nel New Hampshire, era una stella del nuoto: negli anni Novanta aveva riportato ottimi risultati in vasca, vincendo da adolescente una medaglia d’oro con la squadra statunitense ai Campionati Pan Pacific nel 1997 e una medaglia d’argento alla Coppa del mondo di nuoto acquatico nel 1999 in Brasile. Aveva inoltre vinto diversi campionati statali delle scuole superiori a Huntington Beach, in California, dove si è trasferita per allenarsi con il Golden West Swim Club, ha riferito Boston.com.

Attualmente lavorava in una caffetteria locale nelle Isole Vergini americane.

La polizia ha detto che il Criminal Investigation Bureau sta indagando sul caso. "Era davvero una persona molto bella", ha detto un amico all'emittente locale WMUR-TV. “Aveva un cuore enorme. Era davvero affettuosa, gentile, amata e molto popolare sull'isola dove tutti la conoscevano".

Jooyoung Lee, un sociologo dell'Università di Toronto, ha scritto su Twitter di essere stato compagno di squadra di Cail al liceo. “Jamie aveva un'etica del lavoro senza eguali. Dava tutto in ogni allenamento ed è diventata una nuotatrice a distanza di livello mondiale grazie alla grinta. Riposa in pace", ha scritto Lee.