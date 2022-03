Israele, spara a bordo di una motocicletta: 4 morti e un ferito a Bnei Brak Un uomo a bordo di una motocicletta ha colpito con un’arma da fuoco cinque persone, ferendone una e uccidendone 4. L’uomo si sarebbe spostato in moto colpendo in diverse zone della città Bnei Brak, vicino Tel Aviv.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un uomo a bordo di una motocicletta avrebbe colpito con un'arma da fuoco almeno 5 persone nella città di Bnei Brak, in Israele. Le vittime sarebbero state colpite in due punti diverse della città vicina a Tel Aviv. Della dinamica dei fatti si sa ancora poco, ma fonti locali hanno fatto sapere che l'aggressore è stato neutralizzato. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, 4 persone sono morte e una quinta persona è stata ferita gravemente. Due giorni fa si è verificata un'altra sparatoria ad Hadera con due poliziotti uccisi. A Beersheba c'erano stati altri 4 morti per un accoltellamento. L'Isis avrebbe rivendicato i due attentati.

Le autorità locali hanno fermato un altro uomo sospettato di aver aiutato l'attentatore in motocicletta. L'autista che ha sparato aveva 27 anni ed era, secondo le autorità, della Cisgiordania. Aveva già lavorato in un cantiere a Bnei Brak ormai diversi anni fa, prima di finire in carcere per cause che non sono state accertate. Il primo ministro Naftali Bennett terrà una valutazione della situazione intorno alle 22.00 di questa sera. Convocati anche i ministri della Difesa e della pubblica sicurezza, il capo di stato maggiore dell'IDF e il commissario della polizia israeliana. Si tratta del terzo episodio in una settimana e del decimo attentato nel mese di marzo. Nell'ultima settimana, a causa degli attacchi in strada, sono morte 11 persone.

In aggiornamento