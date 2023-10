Israele sotto attacco, la casa a Tel Aviv colpita e distrutta da un razzo: il video dell’Ambasciatore L’appartamento del fratello dell’ambasciatore israeliano in Italia Alon Bar è stato colpito da un un razzo lanciato da Hamas. È lo stesso rappresentante diplomatico a darne notizia, mostrando foto e video dei danni causati dal razzo.

A cura di Susanna Picone

Le immagini di una casa distrutta a Tel Aviv diffuse dall’Ambasciatore

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Il conflitto tra Israele e Palestina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Solo macerie: non c’è nulla che si salva in un appartamento colpito nelle scorse ore a Tel Aviv. A diffondere il video della casa su X è Alon Bar, Ambasciatore d'Israele in Italia e San Marino, che dice che quello di cui mostra le immagini è l’appartamento di suo fratello nella città israeliana.

“L'appartamento contrassegnato in verde è l'appartamento di mio fratello a Tel Aviv: è stato colpito questa mattina da un razzo lanciato dai terroristi di Hamas", è quanto si legge nel suo post. L’Ambasciatore fa sapere che la sua famiglia sta bene, ma che sono almeno 22 i cittadini israeliani morti dall’inizio dell’attacco. E, pubblicando appunto il video dell’appartamento del fratello distrutto, conclude dicendo che “il terrorismo non prevarrà”.

“I cittadini di Israele sono sotto un massiccio attacco di missili provenienti da Gaza, e da parte di terroristi armati di Hamas infiltratisi nelle città israeliane.Questo è il momento per i nostri amici di mostrare solidarietà”, aveva scritto l’Ambasciatore in un precedente tweet di questa mattina, per poi ringraziare per tutti i messaggi di solidarietà ricevuti “e anche per la telefonata con Elly Schlein, che ha espresso solidarietà a Israele e condanna per l'attacco terroristico di Hamas”.

All'alba di oggi Hamas ha lanciato migliaia di razzi su Israele e diversi combattenti si sono infiltrati in Israele. Secondo l’ultimo bilancio degli attacchi condotti oggi da Hamas, sono oltre venti i morti in Israele. Centinaia invece i feriti.

L'esercito israeliano ha richiamato in servizio decine di migliaia di riservisti, secondo quanto ha appreso la televisione pubblica Kan. È l’inizio della "Operazione Spade di ferro", Swords of Iron in inglese. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver messo a segno attacchi aerei contro 17 basi militari e quattro quartier generali di Hamas nell'operazione in corso nella Striscia di Gaza in risposta all'attacco lanciato questa mattina.