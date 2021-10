Israele, giovane cade da mongolfiera e si schianta su auto in transito: morto sul colpo La tragedia è avvenuta nella mattinata di oggi, martedì 19 ottobre, nella valle di Jezeerel (bassa Galilea). A perdere la vita è stato un ragazzo di 20 anni, membro dell’equipaggio della mongolfiera adibita ad escursioni turistiche: è deceduto dopo essersi poi schiantato su un’automobile in transito su una vicina arteria.

A cura di Biagio Chiariello

I soccorsi giunti sul luogo dell’incidente

Un tragico quanto singolare incidente quello occorso ad un 20enne nella mattinata di oggi, 19 ottobre, in Israele: dopo essere caduto da una mongolfiera, si è schiantato su un'auto in movimento. I soccorsi si sono rivelati inutili e il giovane è morto sul morto. I fatti sono avvenuti sulla Route 60 vicino alla città settentrionale di Afula, nella valle di Jezeerel (bassa Galilea). Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la vittima era un membro dell'equipaggio della mongolfiera adibita ad escursioni turistiche. Secondo il sito di notizie Walla, alcuni testimoni hanno notato che il membro dell'equipaggio era appeso alla parte esteriore del velivolo. Gli astanti hanno subito dato l'allarme, ma mentre la polizia convergeva verso la zona il pilota della mongolfiera ha avuto ordine di atterrare. Ma nel frattempo l'uomo ha ceduto la presa ed è precipitato

La polizia ora sta cercando di capire il motivo per cui il ragazzo si trovava in quella posizione; sulla vicenda è stata aperta un'indagine. I passeggeri sono stati interrogati, ma al momento restano da vagliare ipotesi diverse. I medici hanno affermato che il malcapitato 20enne è deceduto sul colpo: quando i primi soccorritori sono sopraggiunti, era infatti ormai troppo tardi. Gli occupanti del veicolo su cui è caduto non hanno avuto bisogno di cure mediche. Secondo il sito di notizie Ynet, sull'incidente sarà indagata anche l'Autorità per l'aviazione civile. Stando a quanto riportato dai media locali, non c'erano avvisi di attività insolite nei cieli e che la situazione meteorologica fosse perfetta al momento dell'incidente.