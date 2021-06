Sono ore di apprensione per la piccola Scarlet Duddy, la bambina di soli 4 anni scomparsa ieri mattina a Springtown Industrial Estate, nella cittadina di Derry, in Irlanda del Nord. La bimba è stata vista per l'ultima volta in un parco giochi accompagnata da una donna.

A lanciare un appello è stata proprio la polizia della cittadina del Regno Unito che su Twitter ha diffuso la foto di Scarlet e i dati utili a ritrovarla. Scarlet, scrive la polizia, ha i capelli castano chiari e al momento della scomparsa portava un fiocco rosa, ha gli occhi nocciola e due denti anteriori mancanti: l'ultima volta che è stata vista indossava dei leggings, una gonna e una maglietta color pesca: "Speriamo che Scarlet sia al sicuro e che stia bene. Riteniamo che potrebbe essere in compagnia di un parente in Irlanda", le dichiarazioni dell'ispettore della polizia di Derry, Swanson che si sta occupando del caso.

Scarlet Duddy è stata vista l'ultima volta lunedì mattina mentre lasciava il parco giochi di Springtown Industrial Estate, a Derry, con una donna. Un portavoce del servizio di polizia dell'Irlanda del Nord (PSNI) ha dichiarato: “Scarlet è stata denunciata per scomparsa ieri (lunedì) ed è stata vista per l'ultima volta poco prima di mezzogiorno mentre lasciava un centro giochi a Springtown Industrial Estate su Springtown Road in compagnia di una donna – le sue parole – in questo momento crediamo che questa donna sia una parente di sesso femminile e che sia lei che Scarlet possano essere nella contea di Donegal". Questa mattina la polizia ha rinnovato l'appello affinché chiunque abbia informazioni utili al suo ritrovamento si faccia avanti: “Se qualche cittadino ha informazioni su Scarlett, lo esorto a contattare immediatamente la polizia” si legge nel tweet.