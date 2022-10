Invia messaggio ai passeggeri dell’aereo su AirDrop: “Ho una bomba”. Panico a bordo e voli cancellati Ha diffuso il panico tra i passeggeri di un volo diretto ad Amsterdam tramite un messaggio su AirDrop. “Ho una bomba”, scriveva. Arrestate tre persone.

A cura di Gabriella Mazzeo

Scoppia il panico tra i passeggeri di un volo Easy Jet che avrebbe dovuto partire dall'aeroporto Stansted di Londra e raggiungere Amsterdam. I dispositivi Apple a bordo dell'aereo avrebbero ricevuto un messaggio su AirDrop poco prima della partenza. "Ho una bomba" riportava l'immagine trasmessa ai passeggeri tramite Bluetooth.

Sul volo è intervenuta subito la polizia e la pista dell'aeroporto è stata chiusa, bloccando tutti gli aerei per almeno due ore. Dopo diversi controlli, le forze dell'ordine hanno arrestato tre persone accusate di aver diffuso il panico tramite il messaggio.

Sull'aereo non è stata fortunatamente trovata alcuna bomba. Secondo quanto riferito dai testimoni alla stampa estera, gli agenti hanno portato via in manette un uomo e hanno scortato fuori dall'aereo altre due persone, probabilmente sue compagne di viaggio. Per condurre tutti gli accertamenti del caso, il volo è stato cancellato e i passeggeri sono stati ospitati in un albergo nei pressi dell'aeroporto per la notte.

"La gente era comprensibilmente in preda al panico – ha spiegato uno dei passeggeri -. Sembrava di essere in un film. Non è mai successa prima una cosa del genere". "I nostri agenti hanno lavorato in modo rapido ed efficiente per risolvere il problema – hanno fatto sapere le forze dell'ordine -. Siamo intervenuti dopo aver ricevuto una chiamata che segnalava un pericolo per la sicurezza su un aereo ancora in pista. La telefonata è arrivata ai nostri centralini poco dopo le 19.40".

"Lo staff dell'aeroporto e quello del volo che avrebbe dovuto decollare in serata hanno collaborato fin dal primo momento con i nostri agenti, spostando il velivolo in un area sicura come richiesto per permetterci di svolgere le indagini di rito. Dopo aver effettuato controlli approfonditi abbiamo constatato che a bordo non vi era alcun ordigno esplosivo".