Intervento allo stomaco per perdere peso va male, mamma di 32 anni muore di fame: “Fate attenzione” La storia di Shannon Meenan Browse, originaria di Londonderry, in Irlanda del Nord, 32 anni e mamma di 4 bambini, morta dopo un intervento di gastrectomia effettuato in Turchia e andato male: “Il peso può essere sostituito, ma le vite no. Prima di viaggiare all’estero per qualsiasi trattamento pensateci bene”.

A cura di Ida Artiaco

Diciotto mesi fa era volata in Turchia per sottoporsi ad una gastrectomia, nota anche come gastric sleeve, per dimagrire, ma qualcosa è andato storto, così ha cominciato a vomitare e perdere peso fino a morire.

È questa la storia, raccontata dalla BBC e da altri media inglesi, di Shannon Meenan Browse, originaria di Londonderry, in Irlanda del Nord, 32 anni e mamma di 4 bambini. La donna è morta alla fine del mese di agosto all'ospedale Altnagelvin di Derry per "insufficienza multiorgano" dovuta a "malnutrizione causata dalla gastrectomia".

Come ha denunciato la famiglia, Shannon si è ammalata subito dopo l'intervento in Turchia. Non poteva mangiare cibi solidi senza vomitare. I suoi denti erano marciti e aveva perso i capelli. Secondo il marito della 32enne, Don, la sua situazione ha iniziato a peggiorare poche settimane dopo l'operazione.

Leggi anche Bimbo di 2 anni rischia di soffocare con una spina di pesce in gola, salvato a Terni

A luglio era in attesa di essere trasferita in un ospedale di Londra per sottoporsi a un intervento chirurgico salvavita di trapianto di fegato. Sul caso è intervenuto anche il padre di Shannon che ha consigliato di "guardarsi intorno prima di decidere di farsi curare all'estero".

Il fratello di Shannon, Shane, ha scritto in un post su Facebook: "Il peso può essere sostituito, ma le vite no. Prima di viaggiare all'estero per qualsiasi trattamento pensateci bene. C'è di più nella vostra preziosa vita che rischiare tutto per adeguarsi alle leggi della società".

Quello di Shannon non sarebbe un caso isolato. La BBC in una inchiesta pubblicata lo scorso marzo ha reso noto che sette pazienti britannici che si erano recati in Turchia per un intervento chirurgico per la perdita di peso sono morti dopo le operazioni effettuate lì, mentre altri sono tornati a casa con gravi problemi di salute.