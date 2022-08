Intera famiglia distrutta da auto contromano in autostrada: morto anche il papà dopo mamma e 5 bimbi Non ce l’ha fatta Thomas Dobosz, il papà di quattro dei cinque ragazzini e marito della donna morti nel terribile incidente stradale avvenuto domenica su un’autostrada statunitense.

A cura di Antonio Palma

Non ce l'ha fatta Thomas Dobosz, il papà di quattro dei cinque ragazzini e marito della donna morti nel terribile incidente stradale avvenuto domenica su un’autostrada statunitense nello stato dell'Illinois.

L'uomo è deceduto ieri, giovedì 4 agosto, a seguito delle terribili ferite riportate nello stesso impatto con la vettura contromano che ha distrutto la sua famiglia.

A darne notizia è stata la stessa polizia di stato dell'Illinois che si occupa delle indagini sul sinistro stradale e che ha aggiornato dunque a otto morti il bilancio dello schianto frontale sull'Interstate 90, nella contea di McHenry, a circa 50 km da Chicago.

Il 32enne Thomas Dobosz era stato l'unico a essere estratto vivo dalle lamiere contorte delle due vetture, distrutte e avvolte poi dalle fiamme, ed era stato trasportato d'urgenza in elicottero in ospedale. L'uomo però non si è mai più risvegliato ed è morto ieri dopo quattro giorni di agonia, nonostante i tentativi dei medici di salvarlo.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, l'incidente mortale è avvenuto intorno alle 2 del mattino di domenica quando il furgone su cui viaggiavano mamma, papà e i cinque minori si è trovato davanti l’auto guidata dalla 22enne Jennifer Fernandez che procedeva nel senso sbagliato di marcia.

L'impatto è stato inevitabile ed ha porto alla morte anche della ragazza al volante della vettura. Tra i passeggeri del minivan, a perdere la vita è stata Lauren Dobosz, mamma di 31 anni, morta insieme ai quattro figli, tutti minori. Si tratta di un bambino di 7 anni, un bambino di 6 anni e una bambina di 5 anni oltre alla primogenita di 13 anni e a una amichetta di quest'ultima che viaggiava con loro.