Inondazioni in Argentina e Uruguay: oltre 4mila sfollati, danni a colture e bestiame

Nelle ultime settimane circa 4mila persone hanno dovuto abbandonare le proprie case in diverse città dell’Argentina e dell’Uruguay a causa delle recenti inondazioni. I violenti fenomeni che hanno interessato lo Stato brasiliano meridionale del Rio Grande do Sul dei giorni scorsi hanno messo in allerta tutte le località che si affacciano sul fiume Uruguay, il corso d’acqua che attraversa i tre Stati.