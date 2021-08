Ingoia mini telefono con tutta la batteria, medici lo smontano a pezzi e lo estraggono Protagonista dell’insolita storia un uomo di 33 anni, operato infine lunedì nella clinica gastroenterologica di Pristina, in Kosovo, dove era stato ricoverato. A raccontare la vicenda è stato lo stesso medico specialista a capo dell’equipe di intervento dell’ospedale che sui social ha postato anche le foto dell’operazione.

A cura di Antonio Palma

Ha ingoiato un mini telefono con tanto di batteria e lo ha portato nello stomaco per ben quattro giorni rischiando seriamente di farsi molto male prima che i medici lo operassero per estrarre l'oggetto estraneo. Protagonista dell'insolita storia un uomo albanese di 33 anni, operato infine lunedì nella clinica gastroenterologica di Pristina, in Kosovo, dove era stato ricoverato. A raccontare la vicenda è stato lo stesso medico specialista a capo dell'equipe di intervento dell'ospedale, il gastroenterologo Skender Telaku, che sui social ha postato anche le foto dell'operazione.

A seguito di malesseri sempre più gravi, il paziente di 33 anni era finito ospedale dove aveva riferito di aver ingerito un telefono cellulare, cosa che il medico ha confermato attraverso i raggi X. L'uomo ha detto che il telefono era nel suo stomaco da quattro giorni. Dopo un consulto con gli altri medici e dopo una attenta valutazione del problema, Telaku ha deciso di estrarre il telefono dal corpo del paziente in modo minimamente invasivo. Ha deciso di smontare il cellulare direttamente nell'addome del paziente e ciò gli ha permesso di rimuovere in via endoscopica il telefono in tre parti che sono poi state estratte senza dover praticare un'incisione nell'addome.

"Con la chirurgia endoscopica, quindi senza tagliare lo stomaco, abbiamo tirato fuori il telefono in tre parti. Nessuna complicazione" ha scritto il medico su facebook. Come esattamente e perché il telefono cellulare sia finito nello stomaco del paziente non è attualmente del tutto chiaro. L'oggetto è un mini telefono che riesce a stare nel palmo di una mano ma perfettamente funzionante con tanto di batteria al litio.