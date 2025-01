Influencer spara razzo dalla strada e lo fa esplodere nella casa di fronte per fare video social a Berlino L’episodio a Berlino dove critiche e segnalazioni alla polizia hanno spinto il giovane aspirante influencer a cancellare tutto e a pubblicare un nuovo video in cui si scusa per l’accaduto accanto al presunto proprietario della casa. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Due ragazzi che accendono un razzo per fuochi d’artificio in strada e lo puntano verso il palazzo di fronte centrando in pieno la finestra di un appartamento dove esplode poco dopo. È l’assurda scena di un video social pubblicato a capodanno sul proprio profilo Instagram da un aspirante influencer tedesco che forse pensava di attirare così nuovi follower ma è stato denunciato alla polizia da alcuni utenti e costretto a rimuovere il filmato.

L’incredibile sequenza nel quartiere Neukölln di Berlino, uno dei quartieri più internazionali della capitale tedesca. Come racconta Bild, proprio di origini straniere sono i protagonisti del video, l'influencer arabo Atallah Younes, con un seguito di circa 300mila utenti sui social, e la vittima delle sue azioni, l’uomo che abita nell’appartamento preso di mira.

Nel filmato che ha ottenuto anche un migliaio di like prima di essere cancellato, si vede un giovane che indossa un piumino bianco e un cappello di pelliccia che tiene in mano un razzo, lo accende con l’aiuto di un amico mentre un terzo filma tutto. Infine punta e lo lancia attraverso la finestra dell’appartamento del palazzo di fronte dove pochi istanti dopo si vede una forte luce che segnala l’esplosione del razzo in casa.

Il video è diventato ben presto virale e diversi utenti hanno deciso di segnalarlo alla polizia di Berlino tramite il social “X". “Conosciamo il video. I nostri colleghi hanno registrato le segnalazioni. L'indagine è in corso” è il messaggio social della polizia berlinese.

Critiche e segnalazioni che hanno spinto il giovane a cancellare tutto e a pubblicare un nuovo video in cui si scusa per l’accaduto accanto al presunto proprietario della casa, un cittadino libanese. “Abbiamo chiesto scusa" dice il giovane seduto sul divano. Nel video, l'influencer afferma di non sapere nulla di razzi e di non aver capito che potesse finire nell’appartamento.