Inferno nella notte in Francia: padre e due bimbi morti tra le fiamme, salvi per miracolo gli altri Un incendio ha devastato un'abitazione ad Attiches, nel nord della Francia: morti un padre di 31 anni e due bambini. Salvi la madre e altri due figli, trasportati in ospedale. Le vittime facevano parte di una famiglia con quattro piccoli. "Non è rimasto quasi nulla, tutto è andato in fumo", ha detto il sindaco, parlando di una scena drammatica.

Tragedia nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 maggio ad Attiches, nel nord della Francia, dove un incendio divampato in una casa ha causato la morte di tre persone: un padre di 31 anni e due bambini, di 5 e 8 anni. Altri due piccoli e la madre sono stati ricoverati in ospedale, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

Secondo quanto riferito dalla prefettura, tutte le vittime facevano parte della stessa famiglia, composta da quattro figli di età compresa tra i 3 e i 10 anni. Tra i bambini deceduti figura anche un nipote della coppia, affidato alla famiglia per decisione del tribunale. I piccoli frequentavano tutti le scuole del comune.

L’incendio si è sviluppato intorno alle 4 del mattino in una casa situata in rue Jean-Baptiste Collette, la strada principale di Attiches, una cittadina di 2.300 abitanti. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme soltanto verso le 7. Fortunatamente l’incendio non si è propagato alle abitazioni vicine, nonostante la loro prossimità.

"Mi trovo davanti alla casa e non è rimasto quasi nulla. Tutto è andato in fumo, il tetto è crollato, è una scena drammatica", ha dichiarato Luc Foutry, il sindaco del paese, raggiunto dai media locali. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini, svegliati dal fumo e dalle fiamme, che hanno contribuito a salvare la madre e due dei bambini prima dell’arrivo dei soccorsi.

La notizia ha sconvolto la comunità locale, profondamente colpita dalla tragedia. Un’indagine è stata avviata per accertare le cause dell’incendio, mentre il comune si è già attivato per offrire sostegno alla madre sopravvissuta e ai due figli scampati al rogo.