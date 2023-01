Infermiere si filma e abusa delle pazienti in ospedale ma per 10 anni nessuno si accorge di nulla Molte vittime non sanno nemmeno di essere state abusate durante la loro permanenza nell’ospedale del Colorano, inUsin quanto l’uomo metteva in atto le sue aggressioni mentre erano addormentate sotto sedativo.

A cura di Antonio Palma

Nel corso dei dieci anni di lavoro in ospedale un infermiere statunitense avrebbe abusato sessualmente di decine di pazienti donne, filmandole e fotografandole continuamente tanto da raccogliere ben quattro terabyte di dati pari a circa 65 ore di video.

Christopher P. Lambros, infermiere 61enne, ora licenziato, è stato accusato di violenza sessuale dopo che sono stati scoperti decine di video e migliaia di foto in cui aggrediva pazienti prive di sensi in un ospedale del Colorado dove ha lavorato per oltre dieci anni senza che nessuno si accorgesse di niente

L’uomo infatti ha lavorato per 10 anni al St. Mary's Medical Center di Grand Junction, nella contea di Mesa, ma per tutto il tempo nessuno ha mai sospettato di lui fino alla scoperta dei video e all’arresto avvenuto nell’ottobre scorso.

I file raccolti sui suoi dispositivi informatici fanno risalire gli abusi ad almeno sette anni fa ma la polizia sospetta che le violenze sulle pazienti andassero avanti anche da prima.

Come ha spiegato il procuratore distrettuale della contea di Mesa, Lambros era stato accusato inizialmente di aver aggredito sessualmente due pazienti di sesso femminile ma dalle indagini a suo cario è emerso un archivio di violenze che presto potrebbero portare a nuove accuse una volta che l'indagine sarà completata.

Molte vittime infatti probabilmente non sanno nemmeno di essere state abusate durante la loro permanenza in ospedale in quanto l’uomo metteva in atto le sue aggressioni mentre erano addormentate sotto sedativo.

Gli abusi sono venuti a galla solo quando un altro dipendente dell’ospedale lo ha scoperto mentre fotografava una donna nuda nell'unità di terapia intensiva e si faceva un selfie appoggiando la sua testa sul ventre della paziente.

Dopo la denuncia gli investigatori hanno sequestrato il telefono dell’infermiere trovando trovato video e foto di lui in posa con decine di pazienti prive di sensi in ospedale. Secondo l’accusa in molti casi l’uomo avrebbe dato dosi maggiori di sedativo o farmaci non necessari, al solo scopo di addormentare le vittime prima degli abusi.

In un video acquisito dagli inquirenti, si sentirebbe Lambros sussurrare alla telecamera: "Non sbarazzarti mai di questi video", "Devi tenerli per sempre" e "Questa è la tua collezione di Dexter", riferendosi a una serie tv su un serial killer che conservava i trofei delle sue vittime.