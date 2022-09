India travolta dai monsoni: donna muore folgorata in una strada allagata Una donna di 23 anni è morta folgorata a Bangalore, in India, dopo aver inavvertitamente toccato un cavo dell’alta tensione dopo essere caduta nella strada allagata mentre era alla guida del suo scooter.

A cura di Davide Falcioni

Una donna di 23 anni è morta a Bangalore, in India, a causa delle intense piogge che stanno tenendo la città in ginocchio, per il terzo giorno consecutivo.

Stando ai primi accertamenti, la donna è morta folgorata dopo aver agganciato in strada un cavo elettrico sommerso mentre rientrava a casa dal lavoro in scooter, lungo le strade allagate del quartiere di Siddapura. La vittima stava attraversando un tratto con acqua alta almeno fino al ginocchio quando ha perso il controllo del ciclomotore ed è caduta. Dopo essersi rialzata ha inavvertitamente toccato un cavo dell'alta tensione, che l'ha folgorata. Sono stati alcuni dei presenti a soccorrerla e trasportarla nel più vicino ospedale, dove è giunta ancora viva ma in condizioni gravissime. La donna è deceduta poco dopo a causa delle gravi lesioni causatele dalla scarica elettrica.

La megalopoli del Karnataka, capitale indiana delle tecnologie informatiche, che conta oltre 8 milioni e mezzo di abitanti, è paralizzata da domenica per le precipitazioni monsoniche che hanno causato, tra l'altro, l'esondazione del Lago Halanayakanahalli che ha sommerso Sarjapur Road, una delle arterie principali.

Leggi anche Bambino di 12 anni travolto e ucciso da un pirata della strada a Milano

Molte aziende e uffici pubblici hanno invitato i dipendenti, per il secondo giorno di fila, ad astenersi dagli spostamenti per alleggerire la situazione caotica dei trasporti e a riprendere lo smart working. L'IMD, il Dipartimento Meteorologico Indiano, prevede che le piogge continueranno ancora per i prossimi due giorni.