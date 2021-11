India, in ospedale lo dichiarano morto ma ore dopo in obitorio lo trovano vivo Un uomo, dichiarato morto in ospedale dopo un incidente stradale, è stato trovato vivo dopo una notte trascorsa in una cella refrigerata dell’obitorio. È accaduto in India dove gli inquirenti stanno ora indagando sull’accaduto.

A cura di Chiara Ammendola

È rimasto vittima di un tremendo incidente stradale che lo ha portato a un ricovero d'urgenza in ospedale dove è stato dichiarato morto poco dopo il suo arrivo, ma dopo una notte trascorsa all'obitorio, il 45enne Srikesh Kumar ha ripreso a respirare, o forse, come avanzato ora dagli inquirenti che hanno aperto un'inchiesta, non ha mai smesso di farlo.

Il 45enne vittima di un incidente in moto

È una storia a tratti incredibile quella che giunge dall'India dove, come riportato da Afp, in una clinica privata della provincia di Nuova Delhi, un uomo è stato dichiarato morto per sbaglio: venerdì scorso il 45enne è giunto in ospedale in condizioni critiche in seguito a un incidente avvenuto a Moradabad, nei pressi della capitale indiana. L'uomo era stato investito da una moto a Moradabad. Visitato d'urgenza dal medico del pronto soccorso, è stato dichiarato morto poco dopo. Secondo quanto si apprende da fonti locali, il medico del servizio d'emergenza lo ha visitato e non ha trovato alcun segno di vita e quindi lo ha dichiarato morto.

Il direttore dell'ospedale: È a dir poco un miracolo

Portato in un ospedale pubblico per l'autopsia, il corpo è stato poi posto in una cella frigorifera fino all'arrivo della famiglia, avvenuto solo sei ore dopo. "Quando una squadra di polizia e la sua famiglia sono arrivate per avviare le procedure amministrative per l'autopsia, è stato trovato vivo", ha spiegato all'Afp il direttore medico dell'ospedale, Rajendra Kumar. Il 45enne Srikesh Kumar si trova ora in uno stato di coma. "È a dir poco un miracolo", ha commentato il direttore dell'ospedale,

mentre è stata aperta un'indagine per comprendere l'errore diagnostico dopo la denuncia sporta dalla famiglia dell'uomo.