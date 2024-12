video suggerito

Incrociatore Usa sbaglia bersaglio e abbatte caccia F18 della portaerei che scortava nel Mar Rosso L’incrociatore USS Gettysburg, che fa parte della scorta della portaerei Harry S. Truman, ha improvvisamente aperto il fuoco per errore e ha colpito proprio l’aereo che stava decollando dalla portaerei scortata. Salvi i due piloti che si sono lanciati. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il cosiddetto fuoco amico stava per costare la vita a due piloti militari statunitensi in servizio nel Mar Rosso. Per un errore, nelle scorse ore l'incrociatore lanciamissili Uss Gettysburg ha sparato contro una caccia F18 della stessa marina militare americana, abbattendolo in mare. Fortunatamente i due piloti a bordo del jet sono riusciti a eiettarsi in tempo e sono sopravvissuti.

Secondo un comunicato stampa del Comando Centrale degli Stati Uniti, entrambi sono stati recuperati dai soccorsi della nave ma uno dei piloti ha riportato ferite lievi. I fatti nella notte tra sabato e oggi domenica 22 dicembre. Secondo quanto ricostruito e comunicato finora dalle forze armate Usa, l'incrociatore USS Gettysburg, che fa parte della scorta della portaerei Harry S. Truman, lo USS Harry S. Truman Carrier Strike Group, ha improvvisamente aperto il fuoco per errore e ha colpito proprio l'aereo che stava decollando dalla portaerei scortata.

Il comando americano non ha chiarito come e perché la nave da guerra ha sparato al caccia biposto imbarcato sulla Harry S. Truman ma si tratta di un errore gravissimo non solo per la perdita del velivolo ma anche perché le due navi dovrebbero essere in contatto costante essendo parte di un stesso convoglio navale.

L’incidente è avvenuto proprio mentre gli Usa conducevano attacchi aerei di precisione nel territorio controllato dagli Houthi a Sana'a, nello Yemen, prendendo di mira un deposito di missili e una struttura di comando e controllo. Nel corso dell'operazione, che ha previsto proprio l’uso di aerei F/A-18, le forze Usa hanno anche abbattuto diversi droni d'attacco Houthi e un missile da crociera antinave sopra il Mar Rosso.

Dall'arrivo della portaerei Truman in zona, gli USA hanno intensificato i loro attacchi aerei contro gli Houthi per diminuire la minaccia dei lanci missilistici contro navi cargo nel Mar Rosso e nelle aree circostanti. "Lo Strike Group è stato schierato per garantire la stabilità e la sicurezza della regione", ha affermato il comando militare statunitense.