Incornati davanti alla folla alla corsa dei tori, un morto e un ferito grave a Valencia Il toro si è scagliato contro i due appena è uscito dalla gabbia. Vittima e ferito facevano parte del gruppo che ha organizzato i festeggiamenti locali nell’ambito dei quali si è svolta anche la corsa dei tori.

A cura di Antonio Palma

Un uomo di 61 anni è morto e l’amico è rimasto ferito gravemente dopo che entrambi sono stati incornati da un toro durante la consueta corsa in strada a Pobla de Farnals, nell’hinterland di Valencia, in Spagna. Il dramma si è consumato sabato pomeriggio quando il "cuoco", così come veniva chiamato l'esemplare di toro, si è accanito sui due partecipanti all’evento che erano anche tra gli organizzatori.

Secondo la ricostruzione dei media locali, il toro si è scagliato contro i due appena è uscito dalla gabbia e li ha sbattuti contro le barriere di una casa che si trova all'interno del percorso preparato per la corsa. In un terribile filmato in cui è stata ripresa la scena, si vedono le due vittime che cercano riparo con altri all’interno del cancello, aggrappandosi all’inferriata, e il toro che non dà tregua e li incorna più volte.

Sottratti poi alla furia dell’animale dagli altri presenti, i due sono stati portati d’urgenza in ospedale dove però il 61enne non ce l’ha fatta ed è morto poche ore dopo. L’uomo è deceduto in ospedale dove è arrivato con quattro ferite provocate dalle corna del toro, di cui una al fianco che ha colpito il polmone e il fegato e si è rivelata fatale. Per ordine della magistratura spagnola, la salma sarà trasferita all'Istituto di Medicina Legale di Valencia, dove verrà eseguita l’autopsia.

“Ha avuto molta sfortuna” hanno dichiarato gli amici dell’uomo, un commerciante che lascia due figli. Per parenti e amici, infatti, non era un tipo che si metteva in prima linea durante la corsa dei tori ma gli piaceva stare con i suoi amici il giorno della corrida. L’uomo faceva parte del gruppo Comissió de Bous che ha organizzato i festeggiamenti locali nell'ambito dei quali si è svolta anche la corsa dei tori.

Della stessa associazione fa parte anche l’uomo ferito dal toro, un commerciante sessantenne che ha ricevuto diversi colpi alle gambe. Anche lui è stato trasportato in ospedale a Valencia dove si trova ora ricoverato in Terapia Intensiva. Arrivato in pronto soccorso con ferite a entrambe le gambe e alle mani, è stato operato d’urgenza e ora è considerato stabile. Sarà sottoposto ad altre operazioni nei prossimi giorni.