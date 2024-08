video suggerito

Incidente sulla strada di Alqosh in Iraq, feriti 4 militari italiani: il loro veicolo si è ribaltato Quattro militari italiani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto in Iraq. Secondo quanto reso noto, il veicolo a bordo del quale viaggiavano i 4 si sarebbe ribaltato. Nessuno avrebbe riportato ferite gravi. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Quattro militari italiani in Iraq sono rimasti coinvolti in un incidente stradale mentre erano a bordo di un Vtlm Lince. A dirlo è lo Stato maggiore della Difesa, secondo il quale l'incidente è avvenuto sulla strada che collega Erbil a Dohuk. I quattro militari stavano tornando da un'attività di servizio nell'ambito dell'operazione Prima Parthica nella città di Alqosh.

Il mezzo si sarebbe ribaltato a un centinaio di chilometri a nord di Erbil, forse a causa di un dosso della strada preso male dal conducente. I quattro sono rimasti coscienti e sono usciti autonomamente dal veicolo che si è ribaltato lungo la strada. Tutte le attività in operazione sono svolte sotto il coordinamento e secondo le direttive impartite dal Comando Operativo di Vertice Interforze (Covi) della Difesa.

Dei 4 militari, uno sarebbe illeso, due avrebbero delle leggere ferite alla testa. Un quarto, che invece è stato trasferito a Baghdad per ricevere le cure necessarie, avrebbe riportato problemi a una scapola. Nessuno dei 4 coinvolti è in pericolo di vita: l'incidente infatti non ha coinvolto altri veicoli e la velocità del mezzo era fortunatamente limitata. I 4 sono riusciti ad abbandonare il veicolo autonomamente e hanno raggiunto l'ospedale sulle proprie gambe senza complicazioni.

I militari sono impegnati nella Missione Prima Parthica che, secondo la Difesa, è un'operazione di pace che fornisce consulenza e addestramento ai Peshmerga e alle Zervani Forces, con l'obiettivo di renderle autonome per evitare che il Daesh, lo Stato Islamico dell'Iraq e della Siria, possa riorganizzarsi.

Stando a quanto specificato dalla Difesa in un comunicato, i 4 coinvolti sono in buone condizioni e hanno già lasciato l'ospedale con lievi ferite riportate nell'incidente. Tutti e 4 potranno tornare al lavoro in breve tempo senza particolari conseguenze sulla salute.