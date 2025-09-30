Incidente a Canicattì, auto travolge scooter e poi fugge: morto 15enne, responsabili si costituiscono ore dopo

Incidente a Canicattì (Agrigento): un ragazzo di 15 anni, Mattia I., è morto dopo che è stato travolto da una utilitaria mentre era a bordo di uno scooter con una coetanea nei pressi della villa comunale. Gli occupanti dell’auto, un 19enne e un 25enne, sono scappati ma in mattinata si sono presentati in Commissariato. Disposto il lutto cittadino per il giorno del funerale.

Dramma a Canicattì, in provincia di Agrigento, dove ieri sera si è verificato un incidente mortale nei pressi della villa comunale. A perdere la vita è stato un ragazzo di quasi 16 anni, Mattia I., che si trovava a bordo del suo scooter, insieme a una coetanea, lungo viale Della Vittoria, quando è stato travolto da una utilitaria.

Gli occupanti dell'auto, un 19enne e un 25enne, invece di fermarsi, si sono allontanati, presentandosi solo questa mattina al Commissariato. Gravemente ferita anche la ragazza che si trovava sullo scooter con la vittima e ha riportato diverse fratture ma non sarebbe in pericolo di vita.

I poliziotti del commissariato di Canicattì indagano per stabilire chi tra le persone a bordo dell'auto fosse alla guida. Per il giovane, che avrebbe compiuto 16 anni a breve, non c'è stato nulla da fare. Trasferito all'ospedale Barone Lombardo, è deceduto nella notte.

Sotto choc tutta la comunità locale. "Un'intera Comunità costernata per il tragico incidente mortale in cui ha perso la vita il giovane concittadino Mattia. In segno di rispetto e di vicinanza alla famiglia in questi tragici momenti di dolore, il sindaco Corbo rinvia a data da destinare tutte le manifestazioni pubbliche programmate nei prossimi giorni. Il Primo Cittadino, inoltre, disporrà il lutto cittadino per il giorno delle esequie. A nome mio, dell'Amministrazione Comunale e dell'intera Città esprimo sentimenti di profondo cordoglio e di solidarietà ai familiari della vittima in questo momento di inconsolabile dolore", si legge in un messaggio pubblicato sui canali social del Comune di Canicattì. Come ha ricordato il primo cittadino, Vincenzo Corbo, Mattia era figlio di uno stimato imprenditore della zona, "punto di riferimento commerciale anche nel resto della provincia".