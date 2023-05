Incendio su petroliera nota per il trasporto di carichi iraniani al largo della Malesia: 3 dispersi La petroliera Pablo impiegata per il trasporto di carichi di petrolio iraniano ha preso fuoco al largo della Malesia: 3 membri dell’equipaggio risultano dispersi. Operazioni di ricerca in corso.

A cura di Ida Artiaco

Una petroliera impiegata per il trasporto di carichi di petrolio iraniano ha preso fuoco al largo della Malesia. È successo ieri: l'equipaggio della Pablo, assemblata nel 1997, ha diramato un messaggio di soccorso intorno alle 16 ora locale, dopo che a bordo dell'imbarcazione è divampato un incendio mentre era a circa 37,5 miglia nautiche a nord-est della regione costiera di Tanjung Sedili, nello stato di Johor.

La petroliera stava navigando dalla Cina a Singapore con 28 membri dell'equipaggio quando ha preso fuoco, ha detto MMEA (Malaysian Maritime Enforcement Agency). Al momento tre persone risultano disperse. Al momento non è chiaro, sottolineano le autorità, l'impatto ambientale dell'incendio, come conferma la Cnn.

Una motovedetta navale è stata inviata sul posto per soccorrere le persone a bordo. "Fortunatamente, 23 membri dell'equipaggio sono stati salvati da due navi nelle vicinanze", ha detto il direttore dell'MMEA, il primo ammiraglio Nurul Hizam Zakaria. "Tuttavia, all'appello mancano ancora tre persone. Le operazioni in corso comprendono indagini per stabilire se il trio abbia abbandonato la petroliera e si sia gettato in mare, o se sia rimasto intrappolato all'interno della struttura", ha aggiunto.

La nave, che negli ultimi anni ha cambiato più volte proprietà (attualmente è della Pablo Union Shipping, con sede nelle Isole Marshall), è registrata nel Gabon, una bandiera scelta spesso da compagnie di trasporti marittimi sospettate di aggirare le sanzioni internazionali.

Il Sud-est asiatico è uno snodo molto trafficato da "petroliere ombra": lo scorso ottobre la Young Yong, una nave battente bandiera di Gibuti e sanzionata dagli Usa proprio per il trasporto di petrolio iraniano, si era arenata al largo delle Isole Riau in Indonesia.