Incendio in una chiesa in Egitto, strage di fedeli: almeno 41 i morti e 35 i feriti Un incendio è scoppiato oggi in una chiesa copta di Giza, in Egitto. Pesante il bilancio, destinato ad aumentare: al momento ci sono oltre 40 morti.

A cura di Ida Artiaco

Screen da video.

Tragedia oggi, domenica 14 agosto, a Giza, in Egitto.

Un incendio è scoppiato all'interno di una chiesa copta, provocando almeno 41 morti e 35 feriti. Ma il bilancio è solo provvisorio.

Secondo le prime informazioni dei media locali, il rogo è divampato nell'edificio di culto di Abu Sifin, situato nel popolare quartiere di Imbaba nel governatorato di Giza, nella capitale egiziana del Cairo.

Le fiamme hanno bloccato un ingresso della chiesa, provocando una fuga precipitosa, hanno detto alcuni testimoni, aggiungendo che la maggior parte delle persone uccise sono bambini.

Secondo quanto riferito a Reuters da fonti della sicurezza, l'incendio si sarebbe originato dal quadro elettrico. Non è chiaro quante persone siano state uccise dalle fiamme e dal fumo e quante siano perite nella calca.

In particolare, secondo il ministero dell'Interno egiziano, l'incendio alla chiesa di Abu Sefein sarebbe scoppiato a un guasto elettrico nei sistemi di condizionamento dell'aria.

"Le persone si stavano radunando al terzo e al quarto piano, poi abbiamo visto del fumo provenire dal secondo piano. I fedeli si precipitati a scendere giù per le scale", ha detto sempre. Reuters Yasir Munir, un devoto della chiesa.

"Poi abbiamo sentito un botto, e abbiamo visto scintille e fuoco uscire dalla finestra", ha continuato, aggiungendo che lui e sua figlia erano al piano terra e sono stati in grado di scappare.

"Offro le mie sincere condoglianze alle famiglie delle vittime innocenti che sono passate per stare con il loro Signore in uno dei suoi luoghi di culto", ha scritto in un tweet il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi.