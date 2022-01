Incendio distrugge palazzo di tre piani, almeno 13 morti tra cui 7 bambini: strage a Philadelphia “Questo è senza dubbio uno dei giorni più tragici nella storia della nostra città”, ha dichiarato il sindaco di Philadelphia. Oltre ai morti si contano due feriti gravi.

A cura di Antonio Palma

Tredici persone sono morte, tra cui 7 bambini, e altre sono rimaste ferite in uno spaventoso incendio che ha distrutto un palazzo di tre piani a Philadelphia, nello stato della Pennsylvania. Il dramma nelle prime ore di mercoledì ora locale quando i vigili del fuoco hanno risposto a una chiamata di emergenza per una casa di tre piani in fiamme, intorno alle 6 del mattino. Quando le prime squadre di pompieri sono accorse sul posto, le fiamme provenienti dal secondo piano dell’edificio erano ancora alte e i soccorritori hanno dovuto lavorare oltre un’ora per spegnere completamente l’incendio. Il tempestivo intervento purtroppo, però, non è bastato a salvare la vita a 13 occupanti del palazzo tra cui 7 bimbi che sono morti, probabilmente sorpresi nel sonno dalle esalazioni.

Le squadre dei vigili del fuoco hanno scoperto la dimensione della tragedia solo avanzando man mano nelle zone del palazzo libere dalle fiamme. Le autorità hanno confermato infine che l'incendio ha causato la morte di 13 persone, tra cui sette bambini anche se l'età delle vittime per ora non è stata resa nota. Secondo il bilancio dei vigili del fuoco di Philadelphia, altre due persone tra cui un bimbo son rimaste ferite, sono state soccorse ancora in vita e trasportate d’urgenza in ospedale dove sono state ricoverate in condizioni considerate critiche. Altre otto persone che risiedevano nello stabile, invece, sono riuscite a scappare senza grosse conseguenze. Secondo le autorità locali, il palazzo di tre piani era stato diviso in più appartamenti dove abitavano 26 persone.

La notizia ha sconvolto la città quando si è capito la dimensione della tragedia. "Questo è senza dubbio uno dei giorni più tragici nella storia della nostra città", ha dichiarato il sindaco di Philadelphia Jim Kenney, aggiungendo: "Perdere così tanti bambini è semplicemente devastante”. Sul caso è stata aperta una inchiesta sia per accertare l’origine del rogo sia per accertare eventuali mancanze in termini di sicurezza antincendio. I vicini hanno raccontano a FOX di essersi svegliati dopo le 6 del mattino per le urla che sembravano provenire dalla strada, di esserci affacciati scoprendo fiamme che uscivano dal secondo piano della casa.