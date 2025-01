Incendio devasta Los Angeles, in un video due giovani abbandonano casa circondata dalle fiamme Continua l’emergenza incendi a Los Angeles, dove sono sempre di più le case danneggiate dalle fiamme. In un video divenuto virale, due giovani sono costretti a lasciare la loro abitazione nel quartiere Palisades dopo che quest’ultima è stata circondata dalle fiamme. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

Continua l'emergenza a Los Angeles, dove le fiamme hanno raggiunto le colline di Hollywood minacciando di fatto uno dei luoghi più iconici della città californiana. Los Angeles ha infatti dichiarato lo stato di emergenza per gli incendi boschivi ormai fuori controllo: tra le zone interessate ci sono Altadena e Pasadena, San Fernando Valley a Sylmar e la zona di Tamarack. L'incendio più recente è stato localizzato nell'area a nord ovest della metropoli. A minacciare la Hollywood Walk of Fame, l'incendio boschivo denominato "Sunset Fire".

Al momento circa 130mila persone sono state evacuate, oltre 10mila edifici sono stati distrutti dalle fiamme o sono a rischio a causa degli incendi e seimila ettari di terreno sono bruciati. Secondo i primi bilanci, oltre 350mila utenze sono senza corrente elettrica e le perdite economiche sono stimate tra i 52 e i 57miliardi di dollari. Per affrontare gli incendi sono perfino stati schierati 395 detenuti addestrati a fare i vigili del fuoco insieme ai soccorritori del California Department of Forestry and Fire.

Sono tantissimi i video dei roghi finora diffusi online. Tra questi anche il filmato realizzato da Tanner Charles e l'amico. I due giovani stavano cercando di mettere in sicurezza la loro casa quando l'incendio ha circondato l'edificio. A un certo punto, entrambi sono stati costretti ad andarsene, incalzati dalla sirena antincendio di casa.

Lungo la strada, così come appare evidente dal video, vi sono diverse case in fiamme. Il quartiere Palisades è uno dei tanti che sta bruciando a Los Angeles e il rogo è qui esploso nella serata di martedì, quando i venti hanno favorito il propagarsi delle fiamme colpendo la parte nord-occidentale della città. Sono stati interessati circa 1.000 edifici e almeno 30mila residenti hanno dovuto lasciare le loro case.

"Non ho mai visto una cosa simile – ha raccontato uno dei due giovani protagonisti del video virale diffuso dal quartiere Palisades -. Non ho mai visto nulla del genere qui in California e non è mai capitato neppure a chi vive in California da tanti anni. Questo per noi è un evento senza precedenti".

Mecoledì il presidente uscente degli Stati Uniti, Joe Biden. ha approvato una dichiarazione di calamità naturale per la California che permetterà ai residenti di avere accesso a fondi e risorse per la ripresa.