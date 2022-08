Incendio a Londra tra le stazioni di London Bridge e Waterloo East: treni fermi ed edifici evacuati Paura a Londra dove questa mattina un grosso incendio è scoppiato tra le stazioni di London Bridge e Waterloo East. Almeno 70 vigili del fuoco in azione, deviata o sospesa la circolazione dei treni.

A cura di Ida Artiaco

Più di 70 vigili del fuoco sono stati impegnati da questa mattina a Londra nelle operazioni di spegnimento di due incendi separati vicino al London Bridge, che ha causato forti disagi alla circolazione dei treni e della metropolitana nella City.

Lo riferisce la BBC anche se la London Fire Brigade ha poi precisato che non ci sono incendi alla stazione London Bridge, e il fumo deriva da un solo rogo, quello a Southwark.

Network Rail, la società britannica che opera come gestore dell'infrastruttura ferroviaria, ha affermato che quattro linee ferroviarie sono state chiuse, mentre anche la linea Jubilee sulla metropolitana è in parte sospesa tra Carary Wharf e Green Park. Evacuati anche molti edifici.

Ma nel primo pomeriggio la situazione è tornata sotto controllo.

Le fiamme hanno prodotto dense nuvole di fumo nero, e le autorità hanno chiesto a "chiunque viva o lavori in zona di tenere porte e finestre chiuse".

Alcuni filmati condivisi sui social media mostrano enormi quantità di fumo che si alzano nel cielo vicino ai binari della stazione.

Lauren Chopin, una studentessa che vive in un appartamento a due minuti dal luogo dell'incendio, ha detto alla BBC di aver dovuto indossare una mascherina a casa a causa dei fumi.

Al momento non si conoscono le cause dell'incendio come ha confermato la London Fire Brigade. Non si registrano feriti. Il rogo dovrebbe essere al momento sotto controllo ma squadre di pompieri restano sul posto per cercare di capire cosa sia successo.