Incendi sulle collina intorno Gerusalemme, Hamas: "Bruciate tutto, anche le case dei coloni" Un canale Telegram legato ad Hamas ha incitato i palestinesi a "bruciare tutto ciò che possono: boschi, foreste e case dei coloni". Intanto sono divampati vasti incendi sulle colline intorno a Gerusalemme.

A cura di Davide Falcioni

In un appello pubblicato sui suoi canali Telegram, Hamas ha incitato i palestinesi a "bruciare tutto ciò che possono: boschi, foreste e case dei coloni". "I giovani della Cisgiordania, di Gerusalemme e quelli di Israele hanno dato fuoco alle loro auto… Gaza attende la vendetta dei liberi", ha scritto l'organizzazione che amministra la Striscia di Gaza. In precedenza, in un post su Telegram, Jenin News Network ha invitato i palestinesi a "bruciare i boschi vicino agli insediamenti".

Effettivamente da questa mattina sono in corso vasti incendi sulle colline di Gerusalemme, roghi talmente importanti da provocare la dichiarazione di "emergenza nazionale" da parte del governo. Le fiamme sono divampate nella foresta di Eshtaol costringendo all’evacuazione diverse comunità e alla chiusura di alcune arterie stradali principali.

Il fuoco, alimentato da un’ondata di caldo e da forti venti, si è propagato rapidamente, rendendo complesse le operazioni di contenimento. Secondo il Servizio antincendio e di soccorso, sono attivi almeno cinque focolai nella zona. Le comunità di Neve Shalom, Beko’a, Ta’oz e Nachshon sono state evacuate per precauzione, così come il memoriale militare di Latrun, dove una cerimonia commemorativa è stata interrotta. Anche il vicino monastero è stato sgomberato. La polizia si sta preparando all’eventuale evacuazione di Mesilat Zion.

Nel frattempo, l’Autorità israeliana per la natura e i parchi ha iniziato l’evacuazione degli escursionisti da diversi parchi dell’area. Al momento non si segnalano feriti.

Il traffico tra Gerusalemme e Tel Aviv è paralizzato: la Strada 1, principale collegamento tra le due città, è stata chiusa, così come le strade 3, 65, 70 e 85. Anche il servizio ferroviario sulla tratta Gerusalemme–Tel Aviv è stato sospeso. Sono 63 le squadre antincendio in azione, supportate da 11 velivoli. Le autorità hanno mobilitato tutte le unità disponibili nell’area di Gerusalemme, estendendo l’intervento a forze provenienti da tutto il paese. I servizi di emergenza del Magen David Adom sono in stato di allerta.