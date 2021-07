Incendi nel sud della Turchia, 3 morti, centinaia di feriti. I roghi sono dolosi È di tre morti e almeno 122 feriti il bilancio di decine di incendi -per lo più di origine dolosa – divampati negli ultimi due giorni nel sud della Turchia; stando a quanto riferito dall’Afad, l’agenzia governativa turca analoga alla Protezione Civile, e dal ministero dell’Agricoltura, decine di villaggi e alcuni alberghi sono stati evacuati a causa delle fiamme.

A cura di Davide Falcioni

È di tre morti e almeno 122 feriti il bilancio di una serie di incendi divampati negli ultimi due giorni nel sud della Turchia; stando a quanto riferito dall'Afad, l'agenzia governativa turca analoga alla Protezione Civile, e dal ministero dell'Agricoltura, decine di villaggi e alcuni alberghi sono stati evacuati a causa delle fiamme. Le immagini trasmesse dalle tv locali hanno mostrato edifici bruciati e persone in fuga attraverso i campi mentre i vigili del fuoco tentavano di contenere un vasto rogo a Manavgat, 75 chilometri a est di Antalya. Le autorità hanno dichiarato che questa settimana sono scoppiati più di 60 incendi dolosi in 17 province che si affacciano sull'Egeo e sul Mediterraneo.

Oltre 4 mila vigili del fuoco sono stati dispiegati nell'area interessata dai roghi, 75 chilometri a Est della popolare località turistica di Antalya. Le autorità hanno aperto un'inchiesta per incendio doloso. "I fuochi si sono accesi in quattro punti diversi contemporaneamente", ha spiegato il sindaco di Antalya, Muhittin Bocek, "ciò fa sospettare un atto intenzionale ma non abbiamo informazioni chiare al momento". Le fiamme hanno minacciato le strutture turistiche anche a Bodrum, 300 chilometri a Ovest di Antalya, dove un hotel è stato evacuato. Gravissimi i danni agli allevamenti della zona. Secondo il ministro dell'Agricoltura, Bekir, Pakdermirli, 150 mucche e migliaia di capre e pecore sono perite tra le fiamme.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che seguirà attentamente l'evoluzione delle indagini, mentre aiuti sono arrivati dalla Russia: l'Ambasciata di Mosca ha infatti comunicato di aver inviato tre canadair a scaricare materiale ignifugo sulle foreste in fiamme per contenere l'espansione degli incendi.