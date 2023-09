In gita al parco per il compleanno, bimba di 7 anni trova diamante di 2,95 carati: “Tra i più belli” Una bimba di 7 anni ha trovato un diamante marrone e dalle dimensioni di un pisello al Crater of Diamonds State Park a Murfreesboro, in Arkansas, mentre era in gita con la famiglia per il compleanno: “È sicuramente uno dei diamanti più belli che abbia visto negli ultimi anni”.

A cura di Ida Artiaco

Un diamante preziosissimo, di 2.95 carati, è stato trovato da una bambina di soli 7 anni in un parco statale dove era in gita per festeggiare il suo compleanno. È successo negli Stati Uniti: a darne notizia è stato l'Arkansas State Parks.

La piccola, originaria di Paragould, ha trovato il diamante al Crater of Diamonds State Park a Murfreesboro, a circa 90 miglia a sud-ovest di Little Rock, secondo quanto si legge nel comunicato stampa del parco, che ospita l’unica miniera di diamanti attiva negli Stati Uniti.

I diamanti della zona si trovano spesso dispersi nel terreno, dopo essere stati dissotterrati da un cratere vulcanico esploso milioni di anni fa. Nel sito sono stati rinvenuti oltre 75.000 diamanti da quando un agricoltore li ha identificati per la prima volta nella zona nel 1972.

La scoperta da parte della bambina, avvenuta il primo settembre scorso, "è la seconda più grande registrata da un ospite del parco quest'anno, superata solo da un diamante marrone da 3,29 carati scoperto a marzo". E ora potrà tenerlo, come sempre avviene in questi casi.

Il parco ha raccontato che la bambina "era in visita al parco con suo padre e sua nonna per festeggiare il suo compleanno. Ha raccolto una gemma delle dimensioni di un pisello verde da un sentiero lungo il lato nord-est dell'area di ricerca. Il diamante in questione ha un colore marrone dorato e una lucentezza brillante. È un cristallo completo, senza sfaccettature rotte e con una piccola fessura su un lato, creata quando si è formato il diamante. È sicuramente uno dei diamanti più belli che abbia visto negli ultimi anni", ha commentato Waymon Cox, assistente sovrintendente del parco.