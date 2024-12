video suggerito

In Giappone ritirate le spade souvenir di Harry Potter: violerebbero la legge sul controllo delle armi In Giappone le autorità hanno ritirato alcune spade vendute come souvenir nel parco a tema di Harry Potter di Tokyo. Secondo le autorità, queste avrebbero violato la legge sul controllo delle armi che vige nel Paese. Fatte in acciaio inossidabile e con la lama lunga 86 centimetri, erano copie a grandezza naturale della "spada di Godric Grifondoro".

A cura di Eleonora Panseri

In Giappone le autorità hanno ritirato alcune spade vendute come souvenir nel parco a tema di Harry Potter di Tokyo. Secondo le autorità, queste avrebbero violato la rigida legge per il controllo delle armi che vige nel Paese.

Le spade, fatte in acciaio inossidabile e con la lama lunga 86 centimetri, erano copie a grandezza naturale della "spada di Godric Grifondoro", il mago fondatore della casa di Harry Potter, Ron Weasley ed Hermione Granger, i protagonisti della saga.

Secondo quanto riporta il Guardian, la lama sarebbe troppo affilata e a novembre la polizia ha fatto sapere alla Warner Bros di dover ottenere una licenza speciale per poter vendere le spade, come stabilito dalla legge giapponese sul controllo delle armi da fuoco e delle spade del 1958.

In base a quanto si legge sul quotidiano britannico, più di 350 spade sono state vendute al prezzo di circa 200 dollari l'una tra il maggio 2023 e l'aprile 2024, ma sembra che la polizia si sia accorta solo di recente del fatto che possano essere potenzialmente illegali.

L'azienda ora ha chiesto a chi ha acquistato una di queste spade di restituirle per ottenere un rimborso a causa di quello che è stato definito come un "problema di distribuzione", pubblicando avvisi sia in giapponese che inglese sul suo sito web. Alcune di queste spade erano disponibili su siti di acquisti online in Giappone, ma anche queste sarebbero state rimosse.

Nel libro e nel film "Harry Potter e la camera dei segreti" viene detto che la spada ha circa mille anni e che era stata commissionata dallo stesso Godric Grifondoro, uno dei quattro fondatori della Scuola di magia e stregoneria di Hogwarts.

Le severe restrizioni imposte nel Paese sul possesso di armi contribuiscono a mantenere molto bassi i tassi di criminalità violenta in Giappone. Infatti, il numero annuale di sparatorie, che solitamente coinvolgono gangster della yakuza, la mafia giapponese, raramente supera le doppie cifre.

Nel luglio 2023 un uomo di 78 anni è stato arrestato a Yokohama, a sud di Tokyo, per aver aggredito il suo vicino coetaneo con una spada da samurai cerimoniale durante una discussione sugli schiamazzi nel loro condominio. Anche le spade cerimoniali devono essere registrate presso le autorità.

Il parco a tema Harry Potter di Tokyo (il nome ufficiale è Warner Bros. Studio Tour Tokyo – The Making of Harry Potter) ha aperto il 16 giugno 2023 ed è l’attrazione al chiuso più grande del mondo basata sulla famosa saga. L’Harry Potter Studio Tour Tokyo è stato costruito sul sito dell’ex parco di divertimenti di Toshimaen, nel distretto di Nerima.

Prima di questa nuova apertura in Giappone esisteva già un parco a tema sul mondo di Harry Potter, l’Universal Studios Japan di Osaka. Ma lo Studio Tour di Tokyo è qualcosa di più di una mostra o di un semplice parco divertimenti.

La struttura ospita ricostruzioni dei set tratti dai film, come il Ministero della Magia di Londra, e mostra i retroscena sia di Harry Potter che dell'altra saga ad esso collegata, quella di Animali Fantastici.