In fuga dal marito violento e stuprata da centinaia di uomini: la denuncia di una minorenne in India La ragazza ha denunciato centinaia di violenze. Una attivista dei diritti delle donne lo ha definito “l’episodio di stupro più tragico delle nostra storia””.

A cura di Susanna Picone

Una terribile storia di violenza arriva dall’India. Una ragazzina, che a soli 13 anni aveva sposato un uomo violento dal quale poi si è allontanata, sarebbe stata violentata per anni da centinaia di uomini. Tra questi uomini accusati di aver abusato sessualmente della minorenne – almeno in otto sono stati arrestati – ci sarebbero anche dei poliziotti. Teatro dei fatti lo stato del Maharashtra. La vittima oggi ha 16 anni.

Gli arresti, secondo quanto riportato dai media locali, sono stati effettuati a Beed: tra loro ci sono anche tre persone accusate di aver sfruttato da anni la ragazza e che da almeno due la costringevano a prostituirsi. Da quando la vittima si era allontanata dal marito violento – un 33enne che per primo l’avrebbe violentata – viveva da senzatetto nella stazione degli autobus della cittadina. Anche suo padre, secondo il suo racconto, aveva abusato di lei spingendola ad allontanarsi dalla sua famiglia. Agli assistenti sociali la ragazza ha raccontato di essere stata costretta con la violenza a rapporti sessuali con centinaia di uomini.

Secondo Abhay Vitthalrao Vanave, presidente del Comitato per la protezione dell’Infanzia, (India's Child Welfare Committee, CWC), che ha assistito la ragazza, questa si era rivolta in passato alla polizia accusando gli sfruttatori, ma nessuno avrebbe fatto nulla per aiutarla e la sua denuncia non era stata registrata. Secondo Vanave, anche due poliziotti a cui lei si era rivolta avrebbero abusato di lei. Poliziotti che adesso risulterebbero indagati. La terribile storia che arriva dal Maharashtra ha riacceso i riflettori sul gravissimo problema degli stupri in India. Una attivista dei diritti delle donne ha parlato di questo caso definendolo “l'episodio di stupro più tragico delle nostra storia”. “Questa ragazza – ha aggiunto – è stata torturata ogni giorno negli ultimi due anni”. L’India's Child Welfare Committee ha fatto riferimento a un numero enorme di presunti stupratori, circa 400, numero difficile da confermare ma la vittima sarebbe in grado di identificare almeno 25 dei suoi aggressori.