In Cina tendone prende il volo per il forte vento: scaraventate in aria le persone che lo reggevano L’incredibile incidente, avvenuto in un ristorante nella provincia di Hubei, è stato immortalato da un video diventato ormai virale in rete: decine di persone aggrappate ai pilastri della struttura vengono lanciate in aria quando il tendone viene infine portato via dal fortissimo vento.

A cura di Teresa Fallavollita

L’incredibile incidente, avvenuto in un ristorante nella provincia di Hubei, è stato immortalato da un video diventato ormai virale in rete: decine di persone aggrappate ai pilastri della struttura vengono lanciate in aria quando un tendone viene portato via dal fortissimo vento.

Voci concitate, urla che aumentano di volume fino a che non si scatena il caos: il tendone prende il volo, staccato da terra dal forte vento mentre vengono scaraventate in aria diverse persone, che poi rovinano a terra.

È diventato virale sui social il video che mostra alcuni uomini e donne cercare di reggere le gambe di una struttura di copertura per esterni, per evitare che questa venga portata via dal fortissimo vento, che alla fine ha avuto il sopravvento.

Il filmato proviene dalla città di Yichang, situata nella provincia di Hubei, nell’area centrale della Repubblica Popolare Cinese.

È solo una delle tante testimonianze che circolano in rete e che mostrano la furia del ciclone Biparjoy (in lingua Bengali, “disastro” o “calamità”) che, nonostante si stia abbattendo principalmente sui territori di India e Pakistan lasciando alle sue spalle una scia di devastazione, sta influenzando le condizioni meteorologiche in molte parti dell’Asia.

Il ciclone ha toccato terra ieri nello stato indiano del Gujarat: le autorità locali riferiscono che oltre 145 villaggi della zona del Kutch sono stati completamente distrutti e oltre mille sono rimasti senza elettricità, con il vento che ha raggiunto i 140 km/h.

Nell’impressionante video, sono inizialmente numerose le persone avvinghiate ai pilastri della struttura che copre i tavoli all’esterno del ristorante, quando d’un tratto un’estremità del tendone comincia ad alzarsi e porta con sé tutto il resto, prendendo letteralmente il volo.

Si intensificano le urla che fanno da sottofondo al filmato: è massima la preoccupazione per quelle persone che sono state scaraventate per terra da svariati di metri d’altezza.

Secondo quanto riportato dai media cinesi, non si sono verificati gravi infortuni, ma comunque diverse persone sarebbero state portate in ospedale per accertamenti e medicazioni.

Le pagine social del ristorante hanno in seguito comunicato l’ufficiale riapertura al pubblico dopo soli due giorni dall’incidente.

Fortunatamente, sebbene sfiorata, la tragedia è stata evitata e la serata si è conclusa solo con un forte spavento.