Improvvisa esplosione ed enorme palla di fuoco sui cieli di Oxford: fulmine ha colpito silos di gas Vari video pubblicati sui social mostrano il cielo quasi illuminato a giorno e molte persone hanno segnalato una fortissima esplosione nell’Oxfordshire, nel Regno Unito, nella serata di oggi lunedì 2 ottobre. La polizia dell’Oxfordshire ha confermato che si è trattato di un fulmine che ha fatato saltare in aria un silos di biogas.

A cura di Antonio Palma

Una grossa esplosione seguita da una enorme palla di fuoco ha scosso i cittadini nell'Oxfordshire, nel Regno Unito, nella serata di oggi lunedì 2 ottobre. Vari video pubblicati sui social mostrano il cielo quasi illuminato a giorno e molte persone hanno segnalato una fortissima esplosione. Le prime segnalazioni intorno alle 19:30 di questa sera, ora locale. Le segnalazioni sono arrivate soprattutto dalla zona del villaggio di Yarnton, dove alcuni residenti hanno riferito di aver avuto un blackout temporaneo di corrente elettrica. A causare il bagliore e l'esplosione è stato un fulmine che ha colpito un silos di stoccaggio biogas.

Molti hanno segnalato che il bagliore del cielo è durato per almeno due minuti prima di scomparire improvvisamente. Molti segnalano che nella zona erano in corso forti temporali con fulmini. Diverse persone hanno subito ipotizzato che un fulmine avesse colpito qualcosa facendola esplodere. L'allerta meteo infatti era stata diramata dalle 17 di oggi fino alle 2 di questa notte per temporali intensi.

La polizia dell'Oxfordshire ha dichiarato poco dopo che si è trattato di un fulmine: "I nostri agenti sono attualmente sulla scena di un incendio in un impianto di smaltimento dei rifiuti vicino a Yarnton, nell'Oxfordshire. Si ritiene che un fulmine abbia colpito i contenitori di gas durante il maltempo questo sera, provocando un grande incendio".

La stessa società ha poi confermato che un fulmine ha colpito un silos di biogas. Un portavoce della società ha dichiarato: "Severn Trent Green Power può confermare che intorno alle 19:20 di questa sera, un serbatoio nel suo impianto di Cassington AD vicino a Yarnton, Oxfordshire, è stato colpito da un fulmine con conseguente incendio del biogas all'interno di quel serbatoio. Stiamo lavorando con i servizi di emergenza per mettere in sicurezza la zona e forniremo ulteriori informazioni a tempo debito". Secondo lo stesso portavoce, nessuno è rimasto ferito nell'incidente di questa sera.

"Ho visto questo strano cielo pulsante fuori dalle nostre finestre guardando a nord-ovest di Oxford. Immagino che sia un incendio causato dal temporale che è passato prima" ha scritto un utente su X. Un altro testimone oculare ha rivelato: "Non so cosa fosse, ma era enorme. C'erano molti vigili del fuoco e auto della polizia pochi minuti dopo che attraversavano la A40″. I vigili del fuoco sono stati visti dirigersi verso una zona industriale fuori Oxford, dopo la segnalazione di un incendio. Diverse persone avevano suggerito che la palla di fuoco poteva essere il risultato di un fulmine su una struttura industriale. "Ha colpito Severn Trent accanto al mio posto di lavoro, ha colpito uno dei silos ed è esploso" ha scritto un residente del posto.

"Abbiamo avuto la tempesta di tuoni e fulmini più incredibile di sempre… è venuta dal nulla e il rumore era incredibile. Un fulmine ha colpito proprio fuori casa mia ed è stato assordante. È stato terrificante. Terribile" ha raccontato un altro testimone che vive a circa 15 miglia a nord di Oxford.