Impiccata per aver ucciso il marito nel 2018, era già morta per la paura: orrore in Iran

Era stata condannata all’impiccagione per aver ucciso suo marito nel 2018 dopo le ripetute violenze da lui perpetrate su di lei e sui figli. Zahra Esmaili, di 42 anni, sarebbe però deceduta per arresto cardiaco dovuto alla paura prima di salire sul patibolo. La vista di altre 16 esecuzioni avrebbe fermato il suo cuore. Nonostante tutto, denuncia il suo legale, il corpo della donna è stato comunque impiccato.