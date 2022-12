“Imminente un nuovo attacco russo in Ucraina per minare il morale”, l’allarme dell’intelligence Uk L’intelligence britannica non esclude che la Russia stia preparando un attacco missilistico sul territorio ucraino per cercare di minare il morale della popolazione durante le feste di Capodanno.

A cura di Susanna Picone

La Russia potrebbe lanciare un nuovo attacco missilistico in Ucraina nei prossimi giorni per cercare di minare il morale della popolazione durante il periodo festivo.

A lanciare l’allarme è il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano di intelligence sulla situazione nel Paese. Il ministero UK ricorda che giovedì scorso le forze russe hanno lanciato un'altra raffica di attacchi a lungo raggio in tutto il Paese, prendendo di mira soprattutto la rete di distribuzione elettrica.

Gli esperti di Londra osservano che da ottobre la Russia sta lanciando attacchi su vasta scala conto l'Ucraina ogni 7-10 giorni cercando di sopraffare le difese aeree ucraine. Tuttavia "esiste la possibilità realistica che la Russia rompa questo schema per colpire di nuovo nei prossimi giorni, nel tentativo di minare il morale della popolazione Ucraina durante le vacanze di Capodanno".

Intanto il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, ha avvertito i cittadini russi che il Cremlino sta preparando una nuova ondata di mobilitazione e prevede di chiudere il confine entro una settimana.

"So per certo che hai circa una settimana prima di avere ancora una scelta", le sue parole in russo in un discorso video. "All'inizio di gennaio le autorità russe chiuderanno le frontiere agli uomini, dichiareranno la legge marziale e avvieranno una nuova ondata di mobilitazione. I confini saranno chiusi anche in Bielorussia".

"Quando andate in guerra, dove potete morire o rimanere paralizzati per tutta la vita, per cosa combatterete esattamente?" ha chiesto il ministro, rivolgendosi indirettamente ai russi, prima di criticare l'esercito che da 10 mesi sostiene che tutto vada "secondo i piani".

Tutto questo mentre la guerra continua a provocare vittime in Ucraina. Tre civili sono stati uccisi e altri tre sono rimasti feriti nel corso dei bombardamenti russi di ieri nella regione di Donetsk. A darne notizia su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Pavlo Kyrylenko, come riporta Ukrinform.

"Il 30 dicembre 2022, i russi hanno ucciso tre civili nella regione di Donetsk: due a Bakhmut e uno a Dibrova. Altre tre persone sono rimaste ferite", ha scritto Kyrylenko.