Il video di Tyreek Hill, stella della NFL, picchiato e ammanettato dalla polizia prima di una partita Le immagini riprese dalla bodycam di un agente e diffuse dal Dipartimento di Polizia di Miami-Dade che mostrano l’arresto per “guida pericolosa” di Tyreek Hill, stella NFL, picchiato e ammanettato dalla polizia prima della partita contro i Jacksonville Jaguars. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Se non fossi io, Dio solo lo sa cosa sarebbe successo". A parlare è la star dell'Nfl, il campionato di football americano, Tyreek Hill, afroamericano, che domenica è stato fermato, ammanettato e picchiato da alcuni di agenti di polizia a Miami per eccesso di velocità. Il campione, in una intervista rilasciata alla NBC Nightly News, ha sottolineato che "probabilmente sarei stato, nel peggiore dei casi.. mi avrebbero sparato o sarei messo dietro le sbarre", poco prima che venisse condiviso online il video ripreso dalla bodycam di uno degli agenti coinvolti. Ma facciamo un passo indietro.

Il giocatore dei Dolphins stava andando allo stadio a Miami per la gara inaugurale della stagione Nfl contro i Jacksonville Jaguars quando è stato fermato per "guida pericolosa", ammanettato e picchiato. Mancavano circa due ore all'inizio della partita. Il tutto davanti ai compagni di squadra che hanno anche provato difenderlo. Tra il campione e i quattro agenti intervenuti è nata una discussione e sul web sono finiti diversi video della situazione: in uno di questi si vede Hill con la faccia sull’asfalto, ammanettato con le mani dietro alla schiena.

Scena confermata anche dal firmato ripreso dalla bodycam di uno degli agenti coinvolti e diffuso ieri sera dal Dipartimento di Polizia di Miami-Dade (MDPD), che ha anche confermato alla CNN che un secondo giocatore, Calais Campbell, è stato arrestato sulla scena. Il video in questione mostra una caotica sequenza di tre minuti in cui Hill viene fermato per eccesso di velocità, portato a terra e ammanettato. Prima si vede l'agente fermare Hill, bussare al finestrino della sua McLaren 720S coupé e avvisarlo che stava andando troppo veloce. "Non bussare al mio finestrino in quel modo", ha risposto Hill al poliziotto, ripetendolo almeno sette volte. "Fammi la multa, fratello, così posso andare. Fai quello che devi fare".

Dopo che Hill gli ha consegnato la patente e ha alzato di nuovo il finestrino, l'agente si è rivolto a lui con violenza: "Tieni il finestrino abbassato o ti faccio uscire dalla macchina. Ora esci, esci dalla macchina subito. Non stiamo giocando". Il filmato mostra anche i momenti successivi in ​​cui il giocatore si lamenta ripetutamente di un dolore al ginocchio mentre i compagni di squadra guardano da vicino e cercano di aiutarlo. L'episodio ha portato a un'indagine interna da parte della polizia di Miami-Dade.

Il giocatore è stato poi rilasciato e ha potuto anche giocare la partita, durante la quale segnato un clamoroso touchdown da 80 yards seminando tre difensori ha esultato piazzandosi con le mani dietro la schiena mentre il suo compagno di squadra Jaylen Waddle ha mimato il gesto di ammanettarlo, richiamando quanto accaduto prima della gara tra le risate dei tifosi presenti.