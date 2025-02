Il video dell’esplosione che ha distrutto un centro commerciale a Taiwan, 5 morti e decine di feriti L’esplosione ripresa in un video da una telecamera montata su un veicolo di passaggio proprio sotto la torre del centro commerciale nella città di Taichung. La deflagrazione, avvenuta giovedì mattina, ha scagliato detriti a centinaia di metri di distanza disseminandoli in strada. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

Un boato improvviso e una valanga di detriti che crolla in strada lasciando uno squarcio nel palazzo, sono le terribili immagini dell’esplosione che ha distrutto un centro commerciale a Taiwan causando almeno 5 morti e decine di feriti. La deflagrazione giovedì mattina, ora locale, nella città di Taichung, sulla costa occidentale dell'isola asiatica.

L’esplosione ripresa in un video da una telecamera montata su un veicolo di passaggio proprio sotto la torre del centro commerciale. L’incidente infatti è avveduto sotto gli occhi impauriti di centinaia di automobilisti e passanti che erano bloccati nel traffico o affollavano in quel momento le strade cittadine.

I filmati successivi hanno immortalato invece le terribili scene di distruzione lungo la strada sottostante dopo l’esplosione. La strada e il marciapiede sottostante infatti sono stati disseminati di detriti, scagliati a centinaia di metri di distanza. In altri filmati dall'interno del centro commerciale si vede la distruzione con muri danneggiati e metallo contorto che pendeva dal soffitto. Secondo i pompieri, il pavimento dove era avvenuta l'esplosione è stato ridotto in macerie.

Secondo l'Agenzia nazionale antincendio di Taiwan, l'esplosione è avvenuta a mezzogiorno al dodicesimo piano del centro commerciale, dove era in costruzione un'area ristorazione. In base alle prime valutazioni dei vigili del fuoco, l'esplosione sarebbe probabilmente collegata a una fuga di gas. Almeno cinque persone sono morte e altre 20 sono rimaste ferite, secondo i vigili del fuoco che hanno evacuato 235 persone dall'edificio e dalla zona circostante.

Sul posto son confluiti oltre 130 pompieri oltre a soccorsi medici e forze di polizia che hanno isolato l’area e fatto evacuare tutti chiedendo ai cittadini di non avvicinarsi alla zona. Anche il presidente taiwanese Lai Ching-te ha affermato sui social che diverse agenzie governative sono state attivate per l'incidente, tra cui il ministero della Salute, per coordinare le risorse mediche per i feriti. Il Presidente inoltre ha esortato le autorità a indagare il prima possibile sulla causa dell'incidente e ha chiesto alla popolazione di non avvicinarsi alla scena.