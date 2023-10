Il video del serpente gigante catturato in India è virale: aveva appena ingerito una preda Nel filmato ripreso in villaggio indiano e pubblicato da Susanta Nanda, dell’Indian Forest Service (IFS), si vede un enorme pitone reticolato (una delle specie di serpenti più grossi al mondo) in evidente difficoltà di movimento. Secondo gli esperti, l’animale aveva appena ingerito una “preda molto grande”.

A cura di Biagio Chiariello

Sta facendo il giro del web il video che arriva da un villaggio dell'India e mostra un gigantesco pitone reticolato: il serpente appare visibilmente in difficoltà nei movimenti dopo aver ingoiato una preda evidentemente molto pesante. Il video è stato condiviso su X (Twitter) dall'account ufficiale di Susanta Nanda, dell‘Indian Forest Service (IFS), e riprende il momento in cui l'enorme rettile prova ad attraversare una recinzione ma rimane impigliato tra corde e tralicci.

Il filmato è diventato virale (oltre 48.000 visualizzazioni) sui social, principalmente per le incredibili dimensioni del serpente. Il pitone reticolato è infatti considerato il più lungo al mondo e il terzo più pesante dopo l'anaconda verde e il pitone birmano, come confermato anche dal professor Bryan Fry, esperto dell'Università del Queensland. A proposito delle evidenti difficoltà dell'animale nel divincolarsi da una corda, Fry si è detto “rattristato dall’abuso che viene perpetrato sugli animali”.

Nel frattempo, il direttore e principale ecologista di WILD Conservation, Kane Durrant, ha affermato che i pitoni reticolati possono raggiungere una lunghezza totale di circa 8 metri. Kane ha affermato che, sebbene non siano del tutto rari nel sud-est asiatico, il numero di questi esemplari è diminuito negli ultimi anni a causa di "problemi legati all’uomo". Ciò include il fatto di essere "cacciati per la loro pelle e carne", nonché essere uccisi "per la paura che possano rappresentare una minaccia per il bestiame o anche per gli esseri umani", ha spiegato l’esperto a news.com.au.

“Il video ritrae una situazione non isolata in questa parte del mondo poiché i serpenti vengono spesso perseguitati per la loro pelle e la loro carne, nonché uccisi per paura che il bestiame o anche le persone possano venire attaccate se il serpente gigante viene lasciato in vita” ha aggiunto Durrant.