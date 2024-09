Il video del dirigibile noleggiato dalla squadra di calcio che si schianta sulle case L’incidente nell’hinterland di San Paolo, in Brasile, dove sono accorsi subito i servizi di emergenza per le cure ai due uomini a bordo che fortunatamente hanno riportato solo ferite lievi. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Doveva essere il dirigibile che tutti gli spettatori della partita di calcio avrebbero visto durante l'attesa gara dei quarti di finale della Copa Libertadores ma qualcosa è andato storto e il velivolo si è schiantato tra case, strade e pali dell'illuminazione pubblica. L'episodio, immortalato anche in un video, è accaduto giovedì pomeriggio nell'hinterland di San Paolo, in Brasile, dove sono accorsi subito i servizi di emergenza per le cure ai due uomini a bordo che fortunatamente hanno riportato solo ferite lievi.

Il dirigibile era una trovata pubblicitaria ed era stato ingaggiato dalla squadra di calcio del San Paolo per un'esibizione poche ore prima della partita contro il Botafogo, nel ritorno dei quarti di finale della competizione sudamericana. L'aerostato bianco con il simbolo della squadra del São Paulo Futebol Clube ai lati ha perso improvvisamente quota sopra la cittadina di Osasco finendo sulle case dove fortunatamente si è adagiato lentamente.

Secondo i Vigili del Fuoco, lo schianto è stato registrato poco dopo le 12 ora brasiliana quando sono intervenute tre squadre di soccorso, oltre a squadre di tecnici dell'elettricità e della Protezione civile. I soccorritori hanno prestato le prime cure ai due soli occupanti del velivolo. Il pilota che ha riportato solo un piccolo taglio alla testa ed è stato medicato sul posto, e il passeggero che è stato portato in ospedale con alcune lesioni non gravi.

Secondo il pilota, il dirigibile era decollato in mattinata da São Carlos diretto a Carapicuíba, dove si era fermato per uno stop programmato. Successivamente vi è stato un nuovo decollo che si è concluso però con uno schianto. In un comunicato, l'aeronautica militare brasiliana ha precisato che gli investigatori sono stati chiamati a raccogliere dati sull'incidente per stabilire la dinamica dei fatti.

La squadra di calcio del São Paulo FC si è rammaricata per l'incidente e ha dichiarato che il dirigibile sarebbe stato testato in preparazione del volo notturno previsto per la zona dello stadio dove era prevista la partita in serata. "L'apparecchio stava effettuando un test in vista del sorvolo notturno, già autorizzato dall'Anac (Ente nazionale per l'aviazione civile), previsto nella zona dello stadio. La società aveva già fornito lo stesso servizio al Club in occasione della finale di Copa do Brasil, nel 2023, senza alcuna complicazione" spiegano dal club.