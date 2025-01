video suggerito

Il suo corpo è invaso dai vermi parassiti: ha mangiato carne poco cotta. La scoperta dopo la Tac Il caso è emerso nel 2021 ed è stato studiato da un team di ricercatori presso l'ospedale universitario di Sao Joao a Porto. A renderlo noto sui social è stato Sam Ghali, un medico dello Stato USA della Florida: "È una delle radiografie più folli mai viste".

A cura di Biagio Chiariello

La radiografia choc

"È fondamentale fare sempre del proprio meglio per mantenere una corretta igiene: lavarsi le mani regolarmente e, soprattutto, evitare in ogni circostanza di consumare carne di maiale cruda o poco cotta." Questo è il monito del dottor Sam Ghali, medico di pronto soccorso in Florida, che ha condiviso la vicenda di un paziente che ha ricevuto una sgradevolissima sorpresa da una radiografia effettuata in ospedale: il suo corpo era invaso da uova di tenia. Il caso è emerso nel 2021 ed è stato studiato da un team di ricercatori presso l'ospedale universitario di Sao Joao a Porto.

L’immagine diffusa da Ghali sui social media mostra centinaia di noduli simili a "chicchi di riso", che si sono rivelati essere cisti causate da un’infezione parassitaria. Il medico l'ha definita una delle "radiografie più folli" mai viste. Il paziente, la cui identità non è stata resa nota, ha sviluppato questa condizione dopo aver ingerito carne di maiale cruda o poco cotta contenente larve di tenia.

Le larve di tenia penetrano nei tessuti corporei, formando cisti che, nel tempo, possono deteriorarsi e provocare infezioni, come la cisticercosi. Questa malattia parassitaria è causata dalla Taenia solium, comunemente nota come verme solitario, e può colpire diversi organi del corpo umano, dai muscoli alla pelle, fino agli occhi e al sistema nervoso centrale. L’infezione si sviluppa quando l’uomo ingerisce le uova del parassita, spesso presenti nella carne di maiale poco cotta.

Incredibilmente, il paziente non sapeva affatto di soffrire di questa condizione: si era infatti recato in ospedale per effettuare una radiografia in seguito ad una caduta. "Queste cisti possono viaggiare ovunque in tutto il corpo. In questo paziente, hanno viaggiato pesantemente nei tessuti molli dei fianchi e delle gambe" ha spiegato Ghali. "La prognosi per la cisticercosi è generalmente buona, ma sfortunatamente alcuni casi risultano fatali. Si stima che circa 50 milioni di persone in tutto il mondo vengano infettate ogni anno, con circa 50.000 decessi" specifica il medico.

E conclude: "Quindi la morale della storia è: fai del tuo meglio per mantenerti pulito, lava sempre le mani e non mangiare mai, mai carne di maiale cruda o poco cotta".