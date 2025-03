Il segretario di Stato Usa Marco Rubio va in tv con una croce in fronte per il mercoledì delle Ceneri Ieri il segretario di Stato Marco Rubio è apparso in televisione, sull’emittente americana Fox News, con una croce sulla fronte per celebrare l’usanza cristiana del mercoledì delle Ceneri. Durante l’intervista Rubio ha detto che quella in Ucraina è “una guerra per procura tra potenze nucleari, gli Stati Uniti, che aiutano l’Ucraina, e la Russia, e deve finire”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giulia Casula

Ieri, mercoledì 5 marzo, il segretario di Stato Usa Marco Rubio è apparso in televisione, sull'emittente americana Fox News, con una croce sulla fronte per celebrare l'usanza cristiana del mercoledì delle Ceneri. Durante l'intervista Rubio ha detto che quella in Ucraina è "una guerra per procura tra potenze nucleari, gli Stati Uniti, che aiutano l'Ucraina, e la Russia, e deve finire". Rubio inoltre, ha criticato l'Ucraina e gli europei per "non avere un piano" per porre fine al conflitto.

"È stato ben chiaro sin dall'inizio che il presidente Trump considera questa guerra come un conflitto prolungato e in stallo", ha detto Rubio. "Tutto quello che il presidente sta cercando di fare è capire se esiste un percorso verso la pace", ha aggiunto commentando il litigio di venerdì scorso alla Casa bianca, in cui il presidente americano e il suo vice JD Vance hanno attaccato Volodymyr Zelensky, accusandolo di non essere riconoscente nei confronti degli Stati Uniti.

"Dobbiamo coinvolgere entrambe le parti, russi e ucraini. E abbiamo chiesto agli ucraini di non sabotare" l'operato americano. Rubio ha difeso Trump e Vance sostenendo che "quando il vicepresidente, ha fatto notare che per risolvere questioni come questa ci vuole la diplomazia, il presidente Zelensky purtroppo ha deciso di sfidare il vicepresidente e di iniziare a fare questioni sulla possibilità della diplomazia", ha detto, dando la colpa al premier ucraino di aver "sabotato il piano del presidente".

Durante la sua apparizione, Rubio si è presentato con una croce nera disegnata sulla fronte per celebrare il rituale cattolico del Mercoledì delle Ceneri. L'usanza prevede che nel mercoledì precedente la prima domenica di quaresima i fedeli, come segno di pentimento verso i propri peccati, spargano della cenere benedetta sul loro capo formando il segno della croce. In questo modo, Rubio ha voluto ribadire la propria fede in diretta televisiva.

Dopo le sue parole è arrivata la reazione di Mosca. Il Cremlino si è detto d'accordo con il segretario di Stato sul considerare il conflitto una guerra per procura. "È quello che è veramente", e "concordiamo che è tempo di mettere fine a questo conflitto e questa guerra", ha affermato il portavoce Dmitry Peskov. "Abbiamo detto che questo è in realtà un conflitto tra la Russia e l'Occidente collettivo", ha ribadito.

Nell'intervista Rubio ha anche esortato Hamas a prendere sul serio le ultime minacce di Trump. "La gente non si rende conto che il presidente incontra queste persone, ascolta le loro storie; è indignato e giustamente. È stanco di guardare questi video ogni fine settimana in cui vengono rilasciati ostaggi emaciati e i corpi vengono girati, e a volte sono i corpi sbagliati e ce ne sono cinque qui e tre lì e ci sono dei giochi che vengono fatti. E ha perso la pazienza", ha detto. "Se dice che farà qualcosa, la farà. E quindi è meglio che lo prendano sul serio", ha insistito.