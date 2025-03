Guerra Ucraina-Russia, news in diretta, Macron: “Putin è una minaccia”. Oggi il Consiglio UE sul riarmo

L'amministrazione Trump ha chiesto al presidente ucraino Volodymyr Zelensky di non "sabotare" gli sforzi della Casa Bianca per risolvere il conflitto in Ucraina. Lo ha dichiarato il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, intervistato da Fox News. "Tutto ciò che il presidente sta cercando di fare è capire se esiste una via verso la pace. Dobbiamo coinvolgere entrambe le parti, i russi e gli ucraini, e chiediamo agli ucraini di non sabotarla. Quando il vicepresidente Vance ha affermato che ci vorrà diplomazia per risolvere un conflitto del genere il Presidente Zelensky sfortunatamente ha deciso di sfidare il vicepresidente e iniziare a mettere in discussione se la diplomazia sia possibile, in sostanza, sabotando e minando il piano del presidente", ha concluso.