Il Regno Unito riconoscerà lo Stato di Palestina a settembre, Starmer: “Unica alternativa è la pace a Gaza”

Il primo ministro inglese Keir Starmer ha annunciato che il Regno Unito riconoscerà lo Stato di Palestina a settembre se Israele non accetterà la pace: “A Gaza immagini che ci rimarranno impresse nella mente per tutta la vita”.

Il Regno Unito riconoscerà lo Stato di Palestina se entro settembre non si raggiungerà la pace a Gaza con Israele. Lo ha annunciato questo pomeriggio il primo ministro inglese Keir Starmer seguendo in pratica quanto già aveva annunciato il presidente francese Macron.

"Il Regno Unito riconoscerà lo Stato palestinese a settembre, prima dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, a meno che il governo israeliano non adotti misure concrete per porre fine alla terribile situazione a Gaza, non raggiunga un cessate il fuoco, chiarisca che non ci sarà alcuna annessione in Cisgiordania e non si impegni in un processo di pace a lungo termine che porti a una soluzione a due stati" ha dichiarato infatti Keir Starmer.

Il Primo Ministro britannico ha affermato che l'annuncio di oggi è stato motivato da due fattori: la "situazione intollerabile" a Gaza e la preoccupazione che la "possibilità di una soluzione a due stati si stia riducendo". "Lo facciamo ora perché sono particolarmente preoccupato che l'idea di una soluzione a due stati si stia riducendo e sembri oggi più lontana di quanto non lo sia stata per molti anni" ha ribadito il leader del governo inglese rispondendo ai giornalisti.

Starmer infine ha ribadito che le richieste del Regno Unito ad Hamas rimangono le stesse: rilasciare tutti gli ostaggi, firmare un cessate il fuoco, accettare di non svolgere alcun ruolo nel governo di Gaza e deporre le armi. "I il 7 ottobre 2023 Hamas ha perpetrato il peggior massacro nella storia di Israele e l'orrore è continuato ogni giorno da allora ma oggi ci sono neonati affamati e bambini troppo deboli per stare in piedi: immagini che ci rimarranno impresse nella mente per tutta la vita" ha spiegato riferendosi alla crisi umanitaria di Gaza. Secondo Starmer, la mossa britannica contribuirà a "cambiare le condizioni sul campo", compresa la situazione degli aiuti che arrivano a Gaza. Il primo ministro del Regno Unito, ha dichiarato infine che oggi gli aiuti britannici sono stati paracadutati a Gaza e ogni giorno dovrebbero entrare a Gaza 500 camion di aiuti umanitari.