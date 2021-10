Il regalo dell’azienda ai dipendenti: biglietti aerei di lusso e 10mila dollari per godersi il viaggio La Spanx è stata valutata 1,2 miliardi di dollari e per festeggiare il traguardo, la CEO dell’azienda Sara Blakely ha deciso di regalare a tutti i suoi dipendenti due biglietti in prima classe per qualunque destinazione nel mondo e 10.000 euro per tutte le spese durante la vacanza. “Voglio che vi godiate il premio meritato”

A cura di Gabriella Mazzeo

Due biglietti in prima classe per qualunque meta nel mondo e 10.000 dollari per tutti i dipendenti dell'azienda. Un regalo inaspettato che i lavoratori hanno ricevuto dalla CEO della Spanx Sara Blakely. Il dono è stato un modo per ringraziare i colleghi del lavoro svolto fino a ora dopo che la società è stata valutata 1,2 miliardi di dollari con l'acquisto di una quota di maggioranza da parte di Blackstone. "Essere qui oggi e pensare a ciò che siamo stati in grado di fare è motivo di grande orgoglio – spiega Blakely sui social -. Abbiamo reso la lingerie modellante femminile qualcosa di spendibile nell'ambito del business. Questo è un punto di partenza per le imprenditrici".

Blakely ha fondato Spanx nel 2000 con 5.000 dollari di risparmi. Da questa cifra si è prefissata come obiettivo il raggiungimento di un valore di 20 milioni per la sua azienda. Nel 2021 la Spanx vale invece 1,2 miliardi. "Anche se il 50% degli imprenditori sono donne, soltanto il 2,3% dei finanziamenti sono destinati alle giovani imprenditrici nel 2020 – spiega ancora Blakely -. Questo è un momento importante secondo me e voglio dedicarlo a tutte le donne che sono venute prima di me. Prima ancora, vorrei rivolgere un pensiero a tutte quelle che avrebbero sognato le stesse cose ma che non hanno avuto quest'opportunità".

Per ringraziare i lavoratori che dal 2000 sono al fianco dell'azienda, ha deciso di pensare in grande e concedere loro un viaggio di lusso per due. La destinazione potrà essere scelta dal dipendente. "Se viaggi con qualcuno e ti concedi una vacanza, probabilmente vorrai andare in un bell'albergo o vorrai andare a cena in posti eleganti mai visti prima – continua Blakely – per questo motivo abbiamo deciso di concedere 10.000 dollari a tutti i dipendenti, affinché possano godersi il meritato premio senza pensare a niente".