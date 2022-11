Il racconto della giornalista polacca: “Esplosione udita fino a 30 chilometri, abitanti sotto choc” La testimonianza a Fanpage.it della giornalista Aleksandra Dunajska Minkiewicz dal luogo in cui sono caduti martedì sera i missili in Polonia: “Abitanti di Przewodów ancora sotto choc, pensavano fosse esplosa una bombola di gas. Le vittime? Grandi lavoratori. Indetto lutto cittadino di 4 giorni”.

Sono ancora sotto choc gli abitanti di Przewodów, il villaggio polacco al confine con l'Ucraina dove martedì sera sono caduti due missili che hanno provocato la morte di due persone. "Un incidente", l'ha definito il presidente Duda, mentre indagini sono ancora in corso per stabilire l'esatta dinamica di quanto successo.

Lo si capisce bene dalla testimonianza di Aleksandra Dunajska Minkiewicz, giornalista di Polsat News, rete televisiva generalista polacca, che si è precipitata a Przewodów per raccontare quello che stava accadendo e che avrebbe potuto cambiare il corso della guerra tra Russia ed Ucraina.

Aleksandra, come hanno reagito i cittadini polacchi dopo la caduta del missile?

"Gli abitanti di Przewodów sono ancora scioccati da quanto accaduto. Dicono che le esplosioni di martedì sono state udite fino a 30 chilometri di distanza.

Un residente della vicina Białystok mi ha detto: ‘Mia moglie ed io stavamo bevendo un caffè e all'improvviso abbiamo sentito un botto. Pensavo che una bombola di gas fosse esplosa da qualche parte. Quando siamo usciti dall'essiccatoio, abbiamo visto del fumo'".

Cosa può dirci sulle due vittime?

"I vicini di casa hanno ricordato in lacrime i due uomini che sono morti nell'esplosione. Avevano 58 e 60 anni. Entrambi si chiamavano Bogdan e lavoravano all'Agrocom: uno era un magazziniere, l'altro un autista.

‘Erano grandi lavoratori, disponibili e cordiali. L'uomo che lavorava nel magazzino si dava da fare per aiutare le famiglie ucraine arrivate a Przewodów dopo lo scoppio della guerra', mi ha raccontato Ryszard, un amico delle vittime. ‘È difficile credere a quello che è successo. Potevano essere vivi, ma è stata una sfortuna che si trovassero in quel posto a quell'ora', ha aggiunto".

Come le autorità locali hanno gestito questa crisi?

"Il sindaco del comune di Dołohobyczów (dove si trova il villaggio di Przewodów) ha indetto un periodo di lutto cittadino di quattro giorni. ‘Questo non è mai successo nel nostro comune, ma quando mi sono alzato stamattina, non avevo dubbi che ora ce ne fosse bisogno', ha spiegato ai giornalisti Grzegorz Drewnik.

Mercoledì, il capo di Drewnik e dello starost di Hrubieszów, Aneta Karpiuk, si è recata dalle famiglie delle vittime dell'esplosione. Hanno dichiarato che hanno ricevuto aiuto psicologico e materiale. In serata presso la Chiesa di S. Fratel Albert a Przewodów, gli abitanti hanno pregato per i due uomini morti.

La scuola di Przewodów è rimasta chiusa mercoledì: il sindaco ha deciso che sarebbe stato meglio, per il benessere dei bambini".

La zona in cui sono caduti i missili è accessibile al momento?

"La polizia non ha ancora permesso a nessuno di entrare nel luogo dell'esplosione. Le persone che vivevano nelle immediate vicinanze dell'essiccatoio dove è avvenuta l'esplosione dovevano mostrare la carta d'identità per raggiungere le proprie case.

Sul posto, le autorità stanno cercando di spiegare cosa è successo. Mercoledì le forze dell'ordine hanno setacciato anche i campi circostanti alla ricerca di frammenti pericolosi".