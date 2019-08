Guai in vista per il principe Andrea, terzogenito della Regina Elisabetta e duca di York nuovamente tirato in ballo nel caso di Jeffrey Epstein, il miliardario statunitense accusato di abusi sessuali e traffico di minori che si è tolto la vita in carcere lo scorso 10 agosto. Andrea – che occupa l'ottava posizione nella linea di successione al trono britannico – è stato visto mentre si faceva massaggiare i piedi da una ragazza nella casa di New York dell'amico Epstein, secondo quanto emerge da uno scambio di email – pubblicato da New Republic – tra l'agente letterario John Brockman e lo scrittore Evgeny Morozov. Nel pezzo di New Republic, Morozov, esortato da Brockman ad incontrare Epstein, cita una email redatta il 12 settembre del 2013 in cui l'agente letterario gli riferisce di aver visto il principe Andrea e Epstein che si facevano massaggiare i piedi da "due giovani donne russe elegantemente vestite".

La vicenda ha suscitato non poco clamore in Inghilterra ma Buckingham Palace ha immediatamente negato ogni possibile coinvolgimento del proprio discendente nel caso collegato a Epstein quando sono emerse le accuse di molestie sessuali da parte di una minorenne che si è definita "schiava sessuale di Epstein". "Il duca di York – era scritto nella nota della Casa Reale – è rimasto sconvolto dalle rivelazioni sui presunti crimini di Jeffrey Epstein. Sua Altezza Reale condanna lo sfruttamento di ogni essere umano e ipotizzare che possa aver favorito, incoraggiato, commesso crimini di questo tipo è orribile", si legge in una nota diffusa domenica scorsa. E' noto che il principe Andrea ha continuato a frequentare Epstein anche dopo la sua prima condanna per pedofilia nel 2008