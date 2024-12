video suggerito

Il prigioniero liberato dalle carceri di Assad si rivela un ufficiale dei servizi segreti siriani L’uomo era stato ritrovato quasi per caso nei giorni scorsi durante la liberazione dei detenuti rinchiusi nelle carceri siriane ma era da solo in un carcere gestito dai servizi segreti dell’aeronautica militare siriana. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un prigioniero liberato dalle carceri di Assad dai ribelli, che hanno preso il controllo del Paese scacciando ilv ecchio regime, si è rivelato un ufficiale dei servizi segreti siriani. L'uomo era stato ritrovato quasi per caso nei giorni scorsi durante la liberazione dei detenuti rinchiusi nelle carceri siriane. Il suo ritrovamento però era stato particolare perché ripreso da una troupe televisiva della Cnn. La sua immagine quindi ha iniziato a circolare e il suo volto associato a un ex dirigente sei servizi segreti di Assad.

A raccontare la sua storia la stessa Cnn che aveva ripreso dal vivo la sua liberazione durante un servizio sulle tracce del giornalista statunitense scomparso Austin Tice. L'uomo era rinchiuso in una cella di una prigione di Damasco ma non si trattava di una prigione comune ma di un edificio gestito dai servizi segreti dell'aeronautica militare siriana fino al crollo del regime di Assad.

Un'altra particolarità era rappresentata dal fatto che era rinchiuso completamente da solo. Trovato in buon stato, aveva detto che era stato tenuto in cella per tre mesi, aggiungendo che era la terza prigione in cui veniva rinchiuso. Interrogato dalla guardia ribelle che lo aveva liberato, aveva affermato di essere originario della città di Homs e di non essere a conoscenza della caduta del regime di Assad.

La sua immagine però ben presto ha attirato l'attenzione dei siriani che lo hanno identificato come un tenente appartenete proprio alla Direzione di intelligence dell'aeronautica militare del regime di Assad. Diversi residenti lo hanno riconosciuto e affermato che era noto per aver gestito i posti di blocco dell'Air Force Intelligence Directorate in città e accusato di abusi. Non è chiaro come o perché sia finito nella prigione di Damasco anche se alcuni quotidiani locali affermano che vi sia finito meno di un mese fa dopo una disputa con un ufficiale di grado superiore.