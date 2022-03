Il presidente brasiliano Bolsonaro è stato ricoverato in ospedale per un nuovo malore Bolsonaro è stato ricoverato nuovamente in ospedale a Brasilia, dove si stanno valutando le sue condizioni. Il presidente brasiliano, secondo le ricostruzioni, soffrirebbe ancora per le conseguenze di un accoltellamento del 2018.

A cura di Tommaso Coluzzi

Nuovo malore per Jair Bolsonaro. La notizia è arrivata nella notte dal Brasile, dopo che il presidente non si è presentato a un evento organizzato dal Partito Repubblicano, dove era – ovviamente – l'ospite più atteso. Bolsonaro non era presente perché, proprio ieri, è stato ricoverato in un ospedale militare di Brasilia, per accertamenti medici dopo un malore. Il presidente del Partito Repubblicano, Marcos Pereira, presente all'incontro ha dichiarato: "Sono sicuro che il presidente stia bene, gli stanno solo facendo degli esami, ecco perché non è qui". La situazione, però, non è chiara, soprattutto perché questo improvviso ricovero – a seguito anche stavolta di un malore – arriva a meno di un anno di distanza dall'ultimo.

La tesi di cui si parla ufficialmente rispetto a questi malori improvvisi è sempre la stessa, ed è quella che ripete anche oggi uno dei figli di Bolsonaro: il senatore Flavio. Il presidente soffre delle conseguenze dell'accoltellamento subito nel 2018 durante la campagna elettorale: "Le conseguenze del tentato omicidio continuano a causare problemi di salute a mio padre", ha twittato Flavio Bolsonaro. "Ma il male non ha mai vinto e non vincerà mai sul bene", ha aggiunto, chiedendo di pregare per suo padre.

Al momento quello che si sa, grazie alle ricostruzioni dei quotidiani locali, è che il presidente brasiliano è arrivato la sera di lunedì in ospedale a Brasilia con dei forti dolori addominali. Come accaduto la scorsa estate. La first lady Michelle Bolsonaro lo ha raggiunto alle 22.30 e poi sarebbe andata all'evento organizzato dal Partito Repubblicano, dove avrebbe dichiarato: "Sta bene, grazie a Dio". Il presidente brasiliano ha già subito sei interventi chirurgici dopo l'accoltellamento del 2018. Non è chiaro se ne subirà un ulteriore. Il ministro della Comunicazione, Fabio Faria, ha parlato di un "malessere".