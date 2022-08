Il pilota sviene in volo, l’aereo viene dirottato per un atterraggio di emergenza Il pilota di un aereo Jet2 diretto in Turchia è svenuto durante il volo. L’aereo è stato dirottato in Grecia per un atterraggio di emergenza.

A cura di Gabriella Mazzeo

Il pilota di un aereo partito da Birmingham e diretto ad Antalya, in Turchia, è svenuto al volante del velivolo. Il Jet2 ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza in Grecia per "cause legate a un'emergenza medica".

I passeggeri hanno temuto il peggio, ma fortunatamente la manovra è stata portata a termine con successo, senza particolari intoppi.

Un turista a bordo dell'aereo ha lamentato però rimborsi blandi. "Abbiamo ricevuto solo 15 euro – ha spiegato alla stampa internazionale – eppure abbiamo vissuto un trauma e io ho ritardato il mio arrivo i Turchia di otto ore".

Il portavoce della compagnia aerea ha sottolineato però che la manovra di emergenza è stata effettuata in via del tutto precauzionale e che l'aereo avrebbe potuto arrivare comunque a destinazione.

"Il nostro team – ha detto – ha lavorato duramente per assistere i passeggeri e noi abbiamo voluto prenderci cura del nostro pilota. Ci siamo scusati per il ritardo, ma la sicurezza viene prima di tutto".

Secondo quanto raccontato dai testimoni alla stampa, il tutto risale al 23 agosto. I turisti si sono accorti del problema quando l'aereo ha attraversato una turbolenza.

"Dai nostri posti abbiamo notato un certo movimento nella parte anteriore dell'aereo. Pensavamo che qualcuno si fosse fatto male nella toilette, poi ci è stato detto che saremmo atterrati in Grecia a causa di un'emergenza medica a bordo".

L'aereo è quindi atterrato a Salonicco ed è rimasto in pista per quasi un'ora in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. "Eravamo preoccupati perché avevamo appena attraversato una turbolenza – ha raccontato un altro turista – e non sapevamo cosa stesse accadendo. Nessuno ci ha informati, siamo rimasti a bordo senza sapere nulla per tantissimo tempo".

I passeggeri avrebbero saputo dello svenimento del pilota solo dopo l'arrivo dell'ambulanza. A bordo del volo è salito un equipaggio sostitutivo mentre lo sfortunato pilota è stato trasportato in ospedale per accertamenti.